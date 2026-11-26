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Chelsea didesak melakukan langkah mengejutkan untuk merekrut kapten Liverpool Virgil van Dijk di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depannya di Merseyside. Kontrak bek veteran itu segera berakhir, membuka peluang baginya untuk pindah ke klub Liga Primer lain pada musim panas ini.

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Redknapp desak Chelsea manfaatkan ketidakpastian kontrak di Anfield

Liverpool masih mempertimbangkan apakah akan menawarkan kontrak baru kepada Virgil van Dijk seiring masa berlaku kontraknya saat ini mendekati akhir. Jika Liverpool memutuskan untuk tidak memperpanjangnya, mantan gelandang Jamie Redknapp menilai Chelsea harus memanfaatkan situasi itu dan mempertahankan bek asal Belanda tersebut di Liga Primer.

Van Dijk menjadi andalan lini belakang Liverpool selama hampir satu dekade sejak bergabung pada 2018, bertepatan dengan kembalinya klub itu sebagai kekuatan yang meraih trofi-trofi utama. Meski Redknapp berharap bek tengah itu bertahan di Anfield, ia menegaskan bahwa Stamford Bridge harus menjadi tujuan berikutnya jika kesepakatan tidak tercapai.

Mengapa Redknapp menilai Van Dijk cocok di Stamford Bridge

Berbicara kepada Sky Vegas, Redknapp berpendapat Chelsea harus mengincar bek veteran itu karena ia masih mampu tampil di level tertinggi selama dua musim lagi.

"Saya tidak tahu pasti, dia mungkin akan bertahan. Saya harap begitu," kata Redknapp. "Mereka harus mencoba merekrut Virgil van Dijk pada musim panas. Itulah yang akan saya lakukan. Mereka butuh sosok seperti dia. Anda tidak akan mendapatkan lima tahun darinya, tetapi saya masih merasa dia punya dua tahun di level tertinggi.

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"Menurut saya, dia akan menjadi rekrutan hebat. Dia mungkin ingin pergi ke MLS. Dia mungkin ingin pergi ke tempat lain. Namun, London mungkin menarik baginya. Dan jika dia tidak menandatangani kontrak baru di Liverpool, dialah yang harus mereka coba rekrut."

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Peralihan Chelsea ke pemain berpengalaman dan sikap Van Dijk

Merekrut seorang pemimpin yang telah teruji sejalan dengan perubahan strategi transfer Chelsea belakangan ini di bawah Xabi Alonso. Setelah sebelumnya memprioritaskan talenta muda, Alonso mendatangkan sosok-sosok berpengalaman ke skuad pada musim panas lalu dengan merekrut Danny Welbeck dan Jordan Henderson , mengikuti jejak dampak Thiago Silva, yang bergabung dengan Chelsea pada usia 35 tahun dan membantu mereka menjuarai Liga Champions.

Sementara itu, Van Dijk mengakui dalam sepekan terakhir bahwa ia sama sekali belum tahu langkah berikutnya, meski merasa masih mampu memberikan banyak hal di level tertinggi.

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Bek asal Belanda itu berkata: "Yang terpenting bagi saya adalah saya merasa bugar dan menjaga diri, dan menurut saya saya masih punya banyak tahun lagi. Apa pun yang akan terjadi setelah musim ini, kita lihat saja. Saat ini, jika ada yang mengatakan atau menyebarkan kabar bahwa mereka tahu apa yang akan saya lakukan musim depan, itu tidak benar karena saat berbicara dengan Anda sekarang, saya sendiri juga tidak tahu.

"Jika kontraknya diperpanjang, kita lihat nanti. Jika tidak, saya akan berpamitan pada musim panas."

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Bulan-bulan krusial menanti Liverpool dan Chelsea

Liverpool harus mengambil keputusan penting mengenai masa depan kapten mereka sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Jika tidak ada tawaran perpanjangan kontrak, Van Dijk telah menjelaskan bahwa ia memperkirakan akan meninggalkan Anfield pada akhir musim.

Jika ia tersedia untuk direkrut, Chelsea bisa menghadapi persaingan dari MLS dan peminat lain saat Alonso berupaya menambah sosok pemimpin berpengalaman di Stamford Bridge.