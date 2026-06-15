“Virgil van Dijk harus segera meminta pertemuan dengan Ronald Koeman terkait seorang pemain timnas Belanda. Dia membuat tim ini jadi bahan tertawaan!”

Penampilan mengecewakan tim nasional Belanda melawan Jepang di Piala Dunia tidak luput dari perhatian tetangga kita di selatan. Di saluran televisi Belgia, Sporza, komentator Filip Joos meluapkan kekesalannya tanpa tedeng aling-aling.

Kekecewaannya terutama ditujukan kepada Memphis Depay, yang masuk sebagai pemain pengganti 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Pelatih tim nasional Ronald Koeman, yang menurut Joos membuat keputusan yang sangat keliru dengan memasukkan Memphis, juga menjadi sasaran kritiknya.

“Jika kamu sengaja bermain dengan 10 orang, jika kamu masih berpikir bahwa Memphis Depay adalah pengganti yang bagus di level ini... Kamu bahkan tidak perlu membawa Memphis lagi. Itu tetap menjadi masalah,” Joos memulai serangannya.

“Dia juga berjalan di lapangan dengan cara yang membuatmu berpikir: apakah kamu benar-benar bersemangat, nak? Sementara Summerville dan Malen menunjukkan hal itu. Masukkan saja Brobbey sebagai penyerang. Dia menjalani musim yang fantastis di Sunderland. Dia bisa menguasai bola, tapi sekarang Koeman menghilangkan semua kecepatan dari timnya, itu benar-benar canggung.”

Sisa harapan atau kepercayaan pada Memphis yang masih ada, telah lenyap sepenuhnya setelah fase akhir pertandingan Belanda melawan Jepang. “Memphis tidak akan lagi fit untuk level Piala Dunia, level Piala Dunia yang diincar Belanda. Itu tidak akan terwujud lagi.”

Joos pun berpendapat bahwa Virgil van Dijk, sebagai kapten timnas Belanda, harus segera bertindak. “Jika saya jadi Van Dijk sekarang, saya sudah mengetuk pintu Koeman dan berkata: ‘Pelatih, kita perlu bicara soal Memphis.’”

“Karena ini tidak bisa dibiarkan. Ini membuat timmu jadi bahan tertawaan,” keluhnya lebih lanjut. “Memphis tampaknya telah menato kata ‘sukses’ di bibir bawahnya. Saya harap dia bisa menghapusnya dengan laser. Dia mungkin masih sukses dalam rap, tapi tidak lagi dalam sepak bola.”