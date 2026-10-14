Virgil van Dijk dicoret dari susunan pemain inti Liverpool untuk laga Liga Champions

Ada kejutan besar dalam susunan pemain Liverpool untuk laga Liga Champions melawan LASK pada Rabu. Manajer Andoni Iraola menempatkan kaptennya, Virgil van Dijk, di bangku cadangan, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam pertandingan penting.

Di Linz, Iraola memilih duet bek tengah Ronald Araújo dan Jérémy Jacquet. Jacquet menempati posisi Van Dijk sebagai bek tengah kiri, sementara kapten Liverpool dan tim nasional Belanda itu harus menerima peran langka sebagai pemain cadangan.

Van Dijk hampir selalu masuk susunan pemain inti dalam pertandingan penting. Terakhir kali bek berusia 35 tahun itu absen dari susunan pemain inti dalam laga yang masih menentukan, bukan pertandingan setelah tim memastikan lolos atau menjuarai liga, adalah saat melawan Wolverhampton pada September 2023.

Saat itu, Van Dijk absen karena skorsing. Alasan keputusan untuk menempatkan pemain asal Breda tersebut di bangku cadangan kali ini belum diketahui. Terakhir kali Van Dijk masuk skuad tetapi tetap duduk di bangku cadangan adalah pada Mei 2025 saat melawan Brighton, setelah Liverpool memastikan gelar juara di bawah Arne Slot.

Iraola tidak dapat memainkan Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, dan Alexander Isak di Austria. Ketiganya mengalami cedera, seperti saat menghadapi Manchester City akhir pekan lalu.

Iraola memberikan tempat di susunan pemain inti kepada Jeremie Frimpong dan Ryan Gravenberch. Para pemain muda Lewis Koumas, Rio Ngumoha, dan Trey Nyoni juga tampil sejak awal. Di kubu LASK, dua pemain Belanda, Xavier Mbuyamba dan Melayro Bogarde, menjadi starter.

Susunan pemain Liverpool: Alisson; Frimpong, Araújo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Wirtz, Nyoni; Barcola, Koumas, Ngumoha.