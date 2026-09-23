Virgil van Dijk bereaksi keras kepada Noa Vahle: "Rekan-rekan kerjamu yang menulis itu, itu omong kosong belaka!"

Virgil van Dijk menegur Noa Vahle dalam sesi pers pada Rabu pagi di Zeist. Bek Timnas Belanda itu menegaskan bahwa sama sekali bukan idenya untuk bermain dengan lima bek melawan Maroko di Piala Dunia.

Belanda tersingkir dari Piala Dunia musim panas lalu pada babak 16 besar oleh Maroko. Negara Afrika Utara itu terlalu kuat bagi Timnas Belanda lewat adu penalti.

Setelah memainkan 4-3-3 sepanjang fase grup, pelatih tim nasional saat itu Ronald Koeman tiba-tiba memutuskan beralih ke sistem dengan lima bek untuk laga melawan Maroko.

Keputusan itu berujung dramatis. Belanda ditekan habis-habisan sepanjang pertandingan dan beruntung bisa mengakhiri laga dengan skor 1-1. Van Dijk membela pilihan Koeman seusai pertandingan, setelah Mike Verweij dari De Telegraaf menyiratkan bahwa ide itu sebagian berasal dari Van Dijk.

Itu sama sekali tidak benar, kata Van Dijk pada Rabu pagi dalam sesi media. Noa Vahle bertanya mewakili Talpa apakah ia punya banyak waktu musim panas lalu untuk memikirkan Piala Dunia dan apa saja yang salah, dan bek itu pun bereaksi keras.

“Kami tidak tampil baik. Kami harus segera mengubah itu. Setelah semuanya terjadi, memang mudah untuk mengatakan bahwa kami seharusnya melakukan ini atau itu secara berbeda,” ujar kapten Liverpool itu.

“Salah satu kolega Anda mengatakan bahwa itu adalah ide saya untuk bermain dengan lima bek. Itu benar-benar omong kosong, tetapi kami gagal di Piala Dunia. Itulah faktanya,” respons Van Dijk.