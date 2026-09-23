Virgil van Dijk bereaksi keras kepada Noa Vahle: "Rekan-rekan Anda yang menulis itu, itu omong kosong belaka!"

Virgil van Dijk menegur Noa Vahle dalam sesi pers pada Rabu pagi di Zeist. Bek timnas Belanda itu menegaskan bahwa sama sekali bukan idenya untuk bermain dengan lima bek melawan Maroko di Piala Dunia.

Belanda tersingkir oleh Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia musim panas lalu. Negara Afrika Utara itu terlalu tangguh bagi timnas Belanda lewat adu penalti.

Setelah memainkan formasi 4-3-3 sepanjang fase grup, pelatih tim nasional saat itu Ronald Koeman tiba-tiba memutuskan beralih ke sistem dengan lima bek untuk laga melawan Maroko.

Keputusan itu berujung sangat buruk. Belanda ditekan sepanjang pertandingan dan cukup beruntung bisa mengakhiri laga dengan skor 1-1. Van Dijk membela pilihan Koeman setelah pertandingan, waarna Mike Verweij dari De Telegraaf mengisyaratkan bahwa ide itu sebagian datang dari Van Dijk.

Itu sama sekali tidak benar, kata Van Dijk pada Rabu pagi dalam sesi wawancara pers. Noa Vahle bertanya mewakili Talpa apakah musim panas lalu ia punya banyak waktu untuk memikirkan Piala Dunia dan segala hal yang berjalan salah, yang kemudian memicu respons keras dari sang bek.

"Kami tidak melakukannya dengan baik. Tugas kami adalah mengubah itu secepat mungkin. Setelah semuanya terjadi, mudah untuk mengatakan bahwa kami seharusnya melakukan ini atau itu secara berbeda," ujar kapten Liverpool itu.

"Salah satu kolegamu mengatakan bahwa itu ide saya untuk bermain dengan lima bek. Itu benar-benar omong kosong, tetapi kami gagal di Piala Dunia. Itulah faktanya," tegas Van Dijk.



