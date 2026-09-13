Marciano Vink cukup terkesan dengan Tolu Arokodare di Ajax. Analis itu menikmati kemenangan 1-5 atas Fortuna Sittard pada Sabtu malam, terutama lewat satu aksi individu sang striker, yang menurutnya menunjukkan bahwa pemain Nigeria itu memiliki jauh lebih banyak daripada sekadar tinggi badan dan kekuatan.

Vink menyoroti dalam Dit was het Weekend di ESPN sebuah momen dari striker Ajax itu pada babak pertama. "Peluang Tolu saat dia mengontrol bola dengan dada, menarik kembali bola, lalu menembak dengan kaki kiri: itu benar-benar sangat hebat."

Terutama kombinasi teknik dan fisik yang membuat Vink terkesan. "Di ruang sempit seperti itu, untuk pemain sebesar dan sekuat itu... Dia dengan mudah menyingkirkan dua atau tiga pemain, tetapi juga sangat mudah mengontrol bola. Sayang bola itu tidak mendapatkan ketinggian yang tepat, karena kalau tidak, itu akan jadi gol terbaik tahun ini."

"Dia mengenainya dengan sisi luar kaki, sehingga bola itu berbelok menjauh. Tetapi seluruh aksi itu memperlihatkan begitu banyak kualitas sepak bolanya," kata mantan pesepak bola itu. Kenneth Perez kemudian bertanya kepada Vink apakah dia menduga Tolu akan tampil sebagus itu di Ajax. "Tidak, saya tidak menduganya." Perez mengakui bahwa Tolu untuk sementara juga mampu melampaui ekspektasinya.

"Saya tidak menduga bahwa sejak awal dia langsung memberi dampak sebesar itu," lanjut Vink. "Dia benar-benar bisa bermain sepak bola dengan cukup baik untuk pemain yang sekuat dan sebesar itu."

Vink belum sepenuhnya puas terhadap sang striker. Terutama dalam duel udara, dia melihat ada ruang untuk perbaikan. "Kemampuan menyundulnya masih bisa sedikit lebih baik. Kadang saya berpikir: yang itu seharusnya bisa kamu sundul lebih baik. Ada juga sundulan yang minimal harus dia arahkan ke gawang."

Tolu mendapat beberapa peluang melawan Fortuna dan setelah lebih dari satu jam bermain juga membentur mistar lewat sundulan. Dari bola rebound, Thilo Kehrer membuat skor menjadi 1-2, setelah itu Ajax semakin menjauh dan melalui Davy Klaassen, Kasper Dolberg, dan Youri Baas akhirnya membukukan kemenangan meyakinkan 1-5.

Vink juga antusias dengan permainan Ajax secara umum. Menurut analis itu, tim tersebut menekan Fortuna dengan baik dan permainan dialihkan dengan cepat pada momen yang tepat. "Ajax unggul dalam segala situasi. Jika Anda mengalihkan permainan dengan umpan-umpan seperti ini, pada dasarnya Anda membelah seluruh pertahanan dan langsung menempatkan pemain sayap dalam situasi satu lawan satu."