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Marciano Vink sama sekali tidak terkesan dengan timnas Belanda U-21, yang meraih tiket ke Piala Eropa meski kalah 2-3 dari timnas Denmark U-21. "Sebenarnya, penampilan mereka sangat buruk," kata analis ESPN itu seusai laga play-off di Almere.

Vink terutama terkejut melihat cara timnas Belanda U-21 bertahan. "Pertahanan mereka sangat buruk. Mereka benar-benar beruntung tidak harus menjalani perpanjangan waktu, atau bahkan gagal lolos. Jangan tanya bagaimana mereka bisa lolos. Sesekali, penampilan mereka cukup mengejutkan."

Vink juga kesal melihat para pemain tidak segera kembali membantu pertahanan. "Pada satu titik, saya benar-benar marah dan berjalan sambil berteriak. Saya tidak mengerti. Saya benar-benar tak habis pikir."

"Mereka bisa berlari kencang ke depan, seperti Daal dan Van Bergen. Namun, ketika harus membantu bertahan, mereka justru berjalan lamban," kata Vink, heran dengan dua pemain timnas Belanda U-21 itu.

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Meski melontarkan kritik keras, Vink senang timnas Belanda U-21 meraih tiket ke Piala Eropa. "Pada siklus sebelumnya, mereka tampil sangat baik di kualifikasi, tetapi justru buruk di Piala Eropa. Semoga kali ini sebaliknya."

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Timnas Belanda U-21 menjalani malam yang sulit di Almere. Mereka sempat tertinggal 0-2 dan 1-3. Berkat gol Van Bergen dan Devin Haen, mereka akhirnya lolos ke Piala Eropa.

Pertandingan itu tidak diperkirakan akan berlangsung sulit. Tim asuhan Michael Reiziger baru saja menang 3-0 di Denmark pekan lalu.

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Piala Eropa akan berlangsung dari 16 Juni hingga 3 Juli 2027 di Albania dan Serbia.

Undian putaran final pada musim panas tahun depan akan digelar pada 29 November. Seremoni itu akan berlangsung di Beograd.