Owen Wijndal tampaknya tengah bangkit di Ajax. Bek kiri itu sempat berada di ambang kepindahan dari Amsterdam, tetapi kini menjadi pilihan utama di bawah Míchel Sánchez. Bahkan, mulai terdengar pembicaraan tentang kemungkinan dirinya kembali ke timnas Belanda.

Ajax mengeluarkan 10 juta euro untuk mendatangkan Wijndal pada 2022. Pada tahun pertamanya di Amsterdam, ia cukup sering mendapat kesempatan bermain. Namun, menit bermainnya semakin berkurang hingga ia kemudian dipinjamkan ke Royal Antwerp FC.

Setelah kembali ke Ajax, Wijndal harus mengakui keunggulan Jorrel Hato dalam perebutan posisi bek kiri. Kepergian Hato ke Chelsea membuatnya kembali masuk dalam pertimbangan, tetapi kedatangan Caio Henrique dan Jofre Torrents membuat perannya seolah sudah berakhir. Ia tampak akan hengkang pada musim panas lalu, tetapi transfer itu tak pernah terwujud.

Beberapa bulan kemudian, Wijndal kini menjadi andalan di lini pertahanan Ajax. Ia baru-baru ini tampil mengesankan saat bertandang ke markas FC Groningen. Saat menghadapi FC Midtjylland (1-6), sang bek berperan penting dengan mencetak satu gol dan satu assist.

Marciano Vink pun memuji Wijndal dalam Voetbalpraat . "Dia sempat disingkirkan dan dipersilakan pergi. Dia berlatih bersama Jong Ajax agar kondisinya tetap terjaga. Namun, dari situ kita bisa melihat apa yang dapat terjadi jika seseorang terus percaya."

Para pendukung Ajax yang datang ke stadion bahkan meneriakkan "Wijndal masuk timnas Belanda" dalam kemenangan telak di Conference League pada Kamis. "Begitulah gilanya sepak bola," simpul Vink, yang mengetahui bahwa Wijndal terakhir kali bermain untuk timnas Belanda pada 2021.

"Yang ia tunjukkan sekarang adalah energi yang begitu besar. Sudah lama sekali ia tidak tampil seperti itu. Sempat muncul pertanyaan apakah Youri Baas yang seharusnya bermain di posisi tersebut. Caio Henrique sudah datang, tetapi ia juga belum sepenuhnya meyakinkan," ujar analis tersebut.

Wijndal tengah menjalani tahun terakhir kontraknya bersama Ajax. Bek kiri itu belum mendengar apa pun mengenai kemungkinan kontrak baru, meski menurut pengakuannya sendiri, ia terbuka untuk bertahan lebih lama di Amsterdam.