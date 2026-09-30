Vinicius Ungkap Rahasia Penurunan Performanya: Sulit Menerima Apa yang Terjadi di Piala Dunia

Bintang Brasil Vinicius Junior mengakui bahwa bayang-bayang tersingkir dari Piala Dunia masih menghantuinya, seraya menegaskan bahwa menurunnya performa bersama timnas Brasil berkaitan langsung dengan kekecewaan berat yang dialami "Selecao" pada Piala Dunia lalu.

Pernyataan penyerang Real Madrid itu muncul seusai laga persahabatan yang dimenangi timnas Brasil atas Australia dengan skor 4-2, yang menandai kembalinya Vinicius ke daftar pencetak gol setelah puasa gol yang panjang.

Dampak Piala Dunia masih terasa

Vinicius berkata dalam pernyataan pers seusai pertandingan: "Dampak Piala Dunia selalu sangat besar, dan kembali bangkit selalu terasa agak sulit."

Timnas Brasil sebelumnya angkat koper dari Piala Dunia di babak 16 besar di tangan timnas Norwegia, dalam penyisihan dini yang mengakhiri partisipasi Vinicius, yang menjadi salah satu bintang paling menonjol di turnamen tersebut. Ia tampil sebagai starter di lima pertandingan, mencetak empat gol, dan memberikan satu assist.

Bintang Brasil itu menambahkan: "Kami bermain sangat buruk di pertandingan pertama; dan seperti kata pelatih, kami sedang dalam periode uji coba, tetapi kami tahu bahwa kami dituntut untuk menang di setiap pertandingan yang kami jalani bersama Brasil."

Ia melanjutkan: "Hari ini, di atas lapangan yang sempurna, kami mampu menampilkan pertandingan yang hebat, tetapi ada banyak hal yang harus kami perbaiki, mengurangi jumlah gol yang kami kebobolan, dan menciptakan lebih banyak peluang."









Penalti untuk memulihkan kepercayaan diri

Pertandingan kedua melawan Australia menyuguhkan momen yang menarik perhatian, ketika Vinicius maju untuk mengeksekusi penalti kedua Brasil, meski eksekutor yang biasa saat Raphinha absen adalah Bruno Guimaraes.

Vinicius mengungkap kisah di balik momen itu, katanya: "Bruno biasanya yang mengeksekusi penalti ketika Raphinha tidak bermain, dan saya kira dia ingin mengeksekusinya, tetapi dia tahu bahwa saya membutuhkan sedikit kepercayaan diri."

Vinicius pun mengakui kesulitannya pada periode lalu: "Saya menjalani beberapa pertandingan tanpa mencetak gol satu pun bersama timnas, dan saya merasakan pentingnya kembali mencetak gol. Ada beberapa pertandingan yang tidak kami menangi, tetapi penting untuk kembali mencetak gol, dan penting untuk bermain bagi timnas kami lagi."

Kemenangan 4-2 itu memberi dorongan moral besar bagi pelatih Carlo Ancelotti di penghujung tur Australia, di mana pelatih Italia itu tampak berupaya mendukung Vinicius secara terbuka, memintanya untuk bersabar hingga ia memulihkan performa terbaiknya.

Lewat gol dari titik penalti, Vinicius kembali merasakan perasaan yang sangat ia butuhkan, sebelum laga melawan India mendatang, dengan harapan bahwa kebangkitan ini menjadi awal yang sesungguhnya untuk memulihkan kepercayaan diri yang ia akui sendiri sedang ia butuhkan.







