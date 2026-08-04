Vinicius Ungkap Isi Perbincangan Pertamanya dengan Mourinho: Dia Meminta 3 Hal dari Saya

Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, mengungkap detail pertemuan pertamanya dengan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, seraya menegaskan bahwa sang pelatih memintanya melakukan tiga hal.

Vinicius kembali menjalani latihan bersama Real Madrid setelah masa istirahat yang ia dapatkan usai tampil bersama Brasil di Piala Dunia 2026.

Sorotan tertuju pada Vinicius di tengah kontroversi besar seputar masa depannya di Real Madrid, mengingat kontraknya berakhir setelah satu musim, belum tercapainya kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya hingga saat ini, serta keinginan Arsenal untuk merekrutnya musim panas ini.

Vinicius berbicara kepada saluran televisi Real Madrid dengan mengatakan: "Saya mengenal pelatih baru dan para pemain baru, serta berlatih dengan keras."

Ia melanjutkan: "Mourinho meminta saya untuk menjadi: bahagia, gembira, dan bermain sepak bola dengan gaya khas saya sendiri."

Perlu dicatat bahwa laporan media mengindikasikan Vinicius akan bertemu dengan para petinggi Real Madrid dalam beberapa jam ke depan untuk menuntaskan urusan perpanjangan kontraknya.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Real Madrid mungkin terpaksa menjual bintang asal Brasil itu jika tidak tercapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak, agar tidak kehilangannya secara gratis setelah musim depan.



