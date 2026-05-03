Vinícius tampil gemilang dalam kemenangan Real Madrid: El Clásico adalah laga perebutan gelar juara melawan FC Barcelona

Real Madrid berhasil mengalahkan Espanyol di Barcelona pada hari Minggu. Dua gol dari Vinícius Júnior membawa Los Blancos meraih kemenangan 0-2. Tiga poin yang diraih tim asal Madrid ini juga berarti bahwa rival abadi mereka, FC Barcelona, belum secara resmi menjadi juara. Tim asal Catalan itu bisa merebut gelar juara liga pada Minggu depan di kandang sendiri saat menghadapi Real Madrid. Satu poin saja sudah cukup.

Sudah pada menit kedelapan pertandingan, Real Madrid nyaris unggul. Vinícius menerima bola di kotak penalti dan mencoba mencetak gol dengan tendangan voli spektakuler, yang membentur tiang gawang.

Espanyol bermain dengan mentalitas menyerang dan berhasil menciptakan beberapa peluang, namun tim tuan rumah kurang tajam. Terutama Tyrhys Dolan seharusnya bisa memanfaatkan peluangnya dengan lebih baik. Pemain asal Inggris itu menerima umpan di kotak penalti dan melepaskan tembakan yang melambung tinggi.

Di pertengahan babak pertama, wasit Jesús Manzano tiba-tiba memberikan kartu merah kepada Omar El Hilali, yang menjatuhkan Vinícius Júnior dari belakang. Dari tayangan ulang terlihat bahwa tidak ada pelanggaran serius, dan setelah pemeriksaan VAR, El Hilali mendapat kartu kuning alih-alih merah.

Tidak banyak yang berubah dalam permainan setelah itu. Real Madrid tidak terlalu menekan, dan Espanyol kurang cermat dalam memanfaatkan peluang-peluangnya. Tak lama setelah babak kedua dimulai, pelatih Álvaro Arbeloa memutuskan untuk memasukkan Gonzalo García. Penyerang yang tampaknya tidak memiliki masa depan di bawah Arbeloa ini segera menunjukkan nilainya.

Dua menit setelah masuk, pemain asal Spanyol itu memberikan umpan sempurna ke arah Vinícius yang sedang berlari. Pemain sayap itu melewati dua pemain lawan, sebelum dengan penuh keyakinan melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang kiper Marko Dmitrovic: 0-1.

Di pertengahan babak kedua, Vinícius kembali menunjukkan kelasnya. Kali ini, pemain sayap kiri itu melakukan umpan satu-dua dengan Jude Bellingham, yang dengan indah mengarahkan bola menggunakan tumitnya ke arah Vinícius yang sedang berlari. Pemain Brasil itu kembali mencetak gol dengan apik: 0-2.

Real Madrid tidak lagi mengalami kesulitan setelah itu dan harus mengalahkan Barcelona pekan depan untuk menunda perayaan gelar juara rivalnya sekali lagi.



