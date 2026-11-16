Vinicius: Saya Melakukan Kesalahan terhadap Brasil, Pelajaran Ini Saya Petik Bersama Real Madrid

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Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, menyatakan dirinya menerima kritik yang tengah dialamatkan kepada para bintang timnas Brasil saat ini.

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Soal dua gol yang dicetaknya ke gawang Jepang meski Brasil kalah, Vinicius berkata dalam pernyataan yang dikutip harian Spanyol AS: "Dua gol itu penting, tetapi kami kecewa karena tidak bisa memenangi pertandingan. Meski begitu, kami sedang berada dalam masa persiapan dengan banyak pemain baru, dan kami masih saling mengenal satu sama lain."

Ia menambahkan: "Jepang punya 15 atau 16 pemain yang pernah tampil di Piala Dunia, sedangkan kami tidak memiliki pemain sebanyak itu. Ini pengalaman yang bagus, dan kami belajar dari tim-tim yang kami hadapi."

Kepemimpinan Wasit Kontra Jepang

Mengenai keputusan wasit dalam laga melawan Jepang, Vinicius menjelaskan: "Kami meninggalkan pertandingan dengan kecewa karena hasilnya dan keputusan-keputusan yang diambil wasit, tetapi hal itu tidak terlalu kami pikirkan. Kami menempuh perjalanan jauh untuk bertanding dan meraih kemenangan."

Ia menegaskan: "Tanggung jawab selalu ada pada kami, para pemain, dan kami sebenarnya bisa memberikan lebih. Sekarang fokus kami tertuju pada laga melawan Singapura."

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Kritik terhadap Timnas

Tentang kritik yang diterima timnas Brasil belakangan ini, Vinicius berkata: "Kritik pada saat seperti ini adalah hal yang wajar. Brasil sudah lama tidak memenangi Piala Dunia, kami juga tersingkir lebih awal dari turnamen, jadi wajar jika semua orang berbicara dan menyampaikan pendapatnya, termasuk para pemain yang dulu pernah berada di sini mengatakan apa yang mereka pikirkan."

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Ia melanjutkan: "Namun, saya selalu bertemu Ronaldinho dan Ronaldo, serta pemain-pemain lain yang berbicara baik tentang kami. Kami harus mendengarkan orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi kami. Kami sedih karena belum meraih hasil yang kami harapkan, tetapi kami sedang menjalani masa peremajaan dengan banyak pemain muda."

Ia menambahkan: "Para suporter meminta pemain-pemain baru dipanggil, pelatih memenuhi permintaan itu dan memberi mereka kesempatan, lalu suporter yang sama kembali memprotes. Tentu itu hak mereka, tetapi kami akan terus menghadapi kritik ini sampai kami menemukan gaya bermain kami."

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Ia melanjutkan: "Menjelang Copa America, kami harus mencapai performa terbaik dan menemukan identitas kami di lapangan. Waktu berjalan cepat, dan turnamen itu sudah sangat dekat."

Kritik Pasca-Piala Dunia

Ia menambahkan: "Kritik setelah Piala Dunia adalah hal yang wajar. Para suporter menunggu empat tahun untuk meraih gelar, dan kami telah mengecewakan seluruh negeri. Saya sudah menerima kritik sejak berusia 16 tahun, ketika saya pindah ke Real Madrid, dan saya belajar bahwa setiap orang bebas mengatakan apa yang mereka mau, sementara saya harus menyerap hal-hal yang bermanfaat bagi saya."

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Ia melanjutkan: "Saya tampil buruk di banyak pertandingan bersama timnas, dan saya memperlakukan laga uji coba internasional seolah-olah hanya pertandingan biasa yang saya jalani bersama klub. Butuh waktu bagi saya untuk menyadari bahwa laga uji coba bersama timnas itu sama seperti pertandingan Piala Dunia."

Ia menambahkan: "Saya harus selalu siap, karena suporter tidak peduli bahwa itu hanya laga uji coba. Saya harus turun ke lapangan, mencetak gol, dan membantu tim menang. Butuh waktu bagi saya untuk memahami hal itu. Dulu saya datang untuk menikmati momen dan menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan akhirnya saya banyak kehilangan fokus."

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Ia menjelaskan: "Saya telah mengubah pola pikir saya dan menjalani dua edisi Piala Dunia dengan baik, tetapi saya tidak tampil sesuai harapan di momen penting. Di Piala Dunia berikutnya, usia saya akan 30 tahun, saya akan memiliki pengalaman lebih banyak dan memahami pertandingan dengan lebih baik, tetapi suporter akan terus mengkritik saya sampai kami bisa juara."

Vinicius Memikul Tanggung Jawab

Mengenai besarnya tekanan yang dipikul para pemain timnas Brasil, bintang Real Madrid itu menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk menikmati permainan tanpa dibebani tanggung jawab besar.

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Ia melanjutkan: "Para pemain yang lebih muda harus datang ke timnas untuk menikmati, bersenang-senang, dan bermain tanpa memikul tanggung jawab. Saya sudah tampil di dua edisi Piala Dunia, sehingga tanggung jawab yang lebih besar ada di pundak saya, karena saya punya pengalaman lebih banyak dan karena saya salah satu pemain terbaik di dunia."

Ia menambahkan: "Sekarang saya bisa mengemban peran ini, agar pemain muda seperti Endrick, Estevao, dan lainnya bisa belajar dan berkembang, sementara saya, Raphinha, Marquinhos, Magalhaes, dan Bruno Guimaraes memikul tanggung jawab memimpin tim dan membela warna timnas."

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Hubungannya dengan Ancelotti

Tentang hubungannya dengan Carlo Ancelotti, Vinicius berkata: "Saya selalu menaruh rasa hormat yang besar kepadanya. Dia telah mengubah karier saya di Real Madrid dan di sepak bola secara umum. Dia selalu membela saya dan membimbing saya dengan cara terbaik."

Ia menutup: "Ketika saya tahu dia akan melatih timnas, saya senang karena saya tahu catatan saya akan membaik. Saya sudah mencetak 10 gol bersamanya, padahal sebelumnya saya hanya mencetak enam gol. Kami harus membuat lebih sedikit kesalahan dan menjalankan segala sesuatu dengan lebih baik dalam waktu singkat. Saya sama sekali tidak ragu bahwa dia akan menemukan susunan pemain terbaik dan cara bermain terbaik untuk timnas, agar kami bisa bermain dengan gaya Brasil."