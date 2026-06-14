Vinícius: Pertahanan Maroko menghalangi peluang kami... dan kejutan gol cepat itu mengubah segalanya

Vinícius Júnior, bintang tim nasional Brasil, menegaskan bahwa dirinya sudah sepenuhnya siap menghadapi tekanan ekstra yang dihadapinya di Piala Dunia kali ini, sambil menambahkan bahwa ia kini memiliki pengalaman yang lebih banyak untuk menghadapi segala situasi dan membantu tim nasional negaranya.

Pernyataan Vinícius Júnior tersebut muncul setelah ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan Brasil melawan Maroko pada putaran pertama fase grup.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Vinícius menganalisis jalannya pertandingan pembuka tim "Samba", dan menyebut hasil imbang sebagai hasil yang dapat diterima dalam pertandingan yang sangat sulit bagi "Seleção", yang terpaksa menunjukkan reaksi kuat berkat gol yang dicetak oleh bintang Real Madrid itu sendiri, untuk menyelamatkan timnya dan memberikan hasil imbang di MetLife Stadium di New York.

Bintang Brasil itu berbicara tentang tekanan pada pertandingan pembuka, dengan mengatakan: "Gaya bermain dan rencana berubah total setelah kebobolan gol di menit-menit awal pertandingan; namun, kami berhasil membuka lapangan lebih lebar dan menguasai bola setelah itu, dan tekanan pada pertandingan pembuka selalu seperti ini."

Mengenai penyesuaiannya dengan suasana saat ini dibandingkan masa lalu, pemain Real Madrid itu mengatakan: "Di Piala Dunia sebelumnya, saya masih sangat muda, sedangkan hari ini saya memiliki pengalaman yang lebih banyak. Memang benar saya menghadapi tekanan yang lebih besar, tetapi saya yakin siap menghadapi segala hal yang akan terjadi di turnamen ini. Selain itu, kondisi lapangan berbeda dan cuaca sangat panas, sehingga kami harus beradaptasi dengan suasana ini karena segalanya terjadi dengan sangat cepat."

Mengenai kesulitan yang dihadapi timnas Brasil dalam mengendalikan jalannya pertandingan, Vinícius menjelaskan: "Pelatih meminta kami untuk lebih banyak menguasai bola, memutar dan memindahkannya dari satu sisi ke sisi lain, dan saya rasa kami berhasil melakukannya, tetapi kami tidak bisa menciptakan peluang tambahan karena tim Maroko bertahan dengan sangat baik."

Dia menambahkan: "Apa yang kami hadapi melawan Maroko adalah sifat dari kompetisi besar, dan kami harus beradaptasi untuk meningkatkan performa dan level kami mulai saat ini. Kami juga harus menganalisis pertandingan ini, dan tanpa ragu ada aspek positif, tetapi kami harus terus berkembang karena pertandingan berikutnya sudah sangat dekat, dan kami harus meraih kemenangan di sana apa pun harganya."