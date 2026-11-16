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Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, akhirnya memecah keheningan terkait faktor-faktor yang memengaruhi persiapannya untuk musim ini.

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Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Portugal "Abola" pada hari Senin ini, bintang Brasil tersebut mengakui bahwa tersingkirnya timnas negaranya lebih awal dari Piala Dunia 2026 meninggalkan dampak psikologis pada dirinya, dan mendorongnya untuk mengurangi latihan selama masa libur, di samping kesibukannya dengan urusan perpanjangan kontraknya serta ketertarikan yang ditunjukkan beberapa klub untuk mengontraknya pada musim panas lalu.

Vinicius menjelaskan bahwa kekecewaan yang menyusul tersingkir dari Piala Dunia membuatnya cenderung beristirahat dan menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarganya, alih-alih mematuhi program persiapan biasa, dan hal itu berimbas pada kesiapannya sebelum musim dimulai.

Pemain berusia 26 tahun itu berkata: “Saya rasa saya tidak melakukan persiapan dengan optimal setelah Piala Dunia, karena dampak tersingkirnya kami sangat besar bagi kami semua di Brasil. Kami tidak menyangka tersingkir lebih awal, jadi saya memanfaatkan liburan untuk beristirahat, bersantai, dan menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarga saya, dan akhirnya saya berlatih dengan intensitas lebih rendah daripada yang biasa saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya”.

Perpanjangan kontrak saya memengaruhi awal musim saya

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Pemain sayap Brasil itu tidak membatasi penyebab awal musimnya yang tersendat hanya pada dampak tersingkir dari Piala Dunia, tetapi ia menunjukkan bahwa negosiasi terkait perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid, serta upaya beberapa klub untuk menghubunginya selama bursa transfer musim panas, juga memengaruhi awal musimnya kali ini.

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Ia berkata: “Mungkin hal itu berdampak pada awal musim saya. Soal perpanjangan kontrak saya dan upaya banyak klub untuk menghubungi saya pada musim panas lalu memang menyibukkan saya, di samping situasi di dalam Real Madrid, tetapi musim ini masih panjang”.

Vinicius mengenang apa yang terjadi padanya musim lalu, ketika ia hanya mencetak 5 gol hingga Desember, sebelum menaikkan torehannya menjadi lebih dari 20 gol pada akhir musim, dan ia menganggap kemampuannya untuk mengembalikan levelnya memberinya keyakinan akan kemungkinan melewati awal musim saat ini.

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Ia menambahkan: “Pada musim lalu, saya hanya mencetak 5 gol hingga Desember, kemudian saya menutup musim dengan lebih dari 20 gol, seperti yang terjadi pada musim-musim lainnya. Saya rasa saya sedang berusaha menyiapkan diri dan mengembangkan level saya, karena saya biasanya hadir pada momen-momen krusial sepanjang musim”.

Catatan gol Vinicius bersama Real Madrid mencerminkan sulitnya awal musimnya kali ini, setelah ia hanya mencetak satu gol dalam 12 pertandingan, dalam musim yang juga menyaksikannya terkena sanksi larangan bermain 4 pertandingan di Liga Spanyol.

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Cristiano dan Messi adalah pengecualian

Bintang Real Madrid itu berbicara tentang sulitnya mempertahankan level tinggi selama bertahun-tahun, dengan mencontohkan Cristiano Ronaldo asal Portugal dan Lionel Messi asal Argentina sebagai dua sosok yang luar biasa dalam konsistensi dan pencapaian angka-angka besar.

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Ia berkata: “Mempertahankan level tinggi ini untuk waktu yang lama adalah hal yang sangat sulit. Saya rasa Cristiano Ronaldo dan Messi adalah dua-duanya yang mampu mempertahankannya selama bertahun-tahun dan meraih angka yang sama. Saya manusia dan melakukan kesalahan, tetapi saya selalu berupaya berkembang, dan saya berusaha memahami lebih banyak tentang sepak bola dan tentang kehidupan sehari-hari. Meski begitu, usia saya masih 26 tahun, dan saya juga berhak menikmati hidup sedikit”.