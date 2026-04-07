Vinícius mengancam akan membunuh seorang pemain Argentina... dan responsnya sungguh mengejutkan

Terjadi insiden sengit antara bintang Brasil Vinícius Júnior dan bek Mallorca Pablo Maffeo, dalam pertandingan yang diwarnai kejutan besar dengan kemenangan tuan rumah 2-1 atas Real Madrid, di Stadion Son Moix, dalam laga La Liga.

Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis; Mallorca unggul lewat gol Mano Morlanes di babak pertama, kemudian Eder Militao menyamakan kedudukan untuk Real Madrid pada menit ke-88, sebelum Fedad Moriki mencetak gol kemenangan di masa injury time, yang memberikan timnya tiga poin dalam perjuangan menghindari degradasi.

Konfrontasi antara Vinícius dan Mafio telah menjadi tradisi yang berulang dalam setiap pertemuan kedua tim, namun kali ini kamera "Movistar Plus+" mengungkap detail yang lebih tegang dan intens, yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Kejadian ini bermula setelah Vinicius memprotes keputusan wasit, di mana Mafio menghampirinya sambil berkata: "Kamu bicara sekarang."

Pada salah satu momen paling panas, pemain Brasil itu menghindari tendangan lawannya, lalu berbalik menghadapnya dan melontarkan ancaman langsung: "Aku akan membunuhmu."

Dan tidak berhenti sampai di situ; Mafio menerima kartu kuning setelah mendorong Vinícius, dan membalasnya dengan sinis: "Jangan bersikap mengganggu seperti itu. Kamu terlalu banyak menangis."

Beberapa menit kemudian, Mafio membuat gestur "bola pantai" (balon de playa), sebagai sindiran atas kegagalan Vinícius meraih Ballon d'Or 2024 di tangan Rodri.

Penyerang Brasil itu langsung membalas: "Bola pantai, ya... Kamu melakukan itu agar muncul di TV, kamu pasti akan muncul di TV."

Konflik ini terjadi dalam konteks ketegangan historis antara kedua pemain, karena Mafio sebelumnya pernah membuat pernyataan provokatif dalam wawancara sebelumnya, termasuk bercanda tentang menghadapi Vinícius di ring tinju.

Mafio dikenal dengan gaya bertahan yang kasar dan psikologis, yang bertujuan untuk mengganggu konsentrasi lawan, dan hal ini berhasil sebagian kali ini meskipun Vinícius tampil gemilang secara teknis dalam beberapa momen seperti "cano" (melewati antara kedua kaki).

Adegan-adegan ini memicu perdebatan luas di media Spanyol, terutama karena seringnya terjadi pertukaran kata-kata tajam yang menambah nuansa khusus pada pertandingan Real Madrid melawan Mallorca, meskipun terkadang hal itu disertai dengan provokasi yang mungkin melampaui batas sportivitas.