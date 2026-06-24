Vinícius memimpin susunan pemain Brasil saat menghadapi Skotlandia... Bagaimana kabar Neymar?

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengumumkan susunan pemain yang dipenuhi bintang-bintang menjelang laga melawan Skotlandia, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil memimpin grup dengan raihan 4 poin, sementara Skotlandia memasuki pertandingan ini di posisi ketiga setelah mengumpulkan satu poin.

Pilihan pelatih asal Italia ini menggabungkan ketangguhan pertahanan dengan kreativitas serangan, di mana Alisson bertugas menjaga gawang “Seleção”, dan di depannya terdapat kuartet pertahanan kelas berat yang dipimpin oleh duet Gabriel Magalhães dan Marquinhos di jantung pertahanan.

Di sayap, mantan pelatih Real Madrid ini memilih Danilo di sisi kanan dan Douglas Santos di sisi kiri, untuk mengamankan kedalaman pertahanan sekaligus memberi kebebasan kepada para bek sayap untuk maju ke depan.

Di lini tengah, keseimbangan tercipta melalui trio yang memadukan kekuatan dan keterampilan, dipimpin oleh “Batu Karang” Casemiro sebagai gelandang jangkar, di sampingnya Bruno Guimarães yang menjadi motor lini tengah, serta playmaker berbakat Lucas Paquetá, dalam formasi yang bertujuan menguasai area permainan dan menghubungkan lini-lini.

Sedangkan lini depan tampil menakutkan dalam segala hal, dengan trio penyerang yang cepat dan tajam yang dipimpin oleh Vinícius Júnior, sayap Real Madrid, di sampingnya Matheus Cunha, ujung tombak yang lincah, serta Ryan yang menjanjikan, yang melengkapi segitiga kengerian Brasil.

Nama Neymar da Silva muncul dalam skuad Brasil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026, namun Ancelotti memutuskan untuk menempatkannya di bangku cadangan sejak awal pertandingan.

Susunan pemain lengkap Brasil mencakup nama-nama berikut, menurut situs Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA):

Penjaga gawang: Alisson.

Pertahanan: Gabriel Magalhães - Marquinhos - Danilo - Douglas Santos.

Gelandang: Casemiro - Bruno Guimarães - Lucas Paquetá.

Penyerang: Vinícius Júnior - Matheus Cunha - Ryan.