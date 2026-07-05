Vinícius Júnior kembali menunjukkan performa terbaiknya selama Piala Dunia 2026, setelah menampilkan serangkaian penampilan gemilang yang mengembalikannya ke jajaran pemain terbaik dunia, dan menjadikannya—menurut berbagai penilaian—salah satu dari lima pemain terkemuka saat ini, sekaligus kembali masuk dalam daftar calon peraih Ballon d’Or, menurut surat kabar Spanyol "AS".

Pemain sayap asal Brasil ini terus membuktikan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan dan memimpin timnas negaranya di setiap laga, hal yang memberikan kepercayaan diri yang besar kepada pelatih Carlo Ancelotti.

"AS" menyebutkan bahwa suasana yang sangat tenang mendominasi di dalam Real Madrid terkait masa depan Vinícius, menegaskan bahwa manajemen klub tidak merasa khawatir sama sekali mengenai perpanjangan kontraknya, melainkan tetap berpegang pada kebijakan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun, yang mengutamakan kepentingan klub dan tim di atas segalanya.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa sang pemain dan orang-orang di sekitarnya memahami pendekatan ini, sementara para petinggi klub juga sangat memahami apa yang diinginkan oleh bintang asal Brasil tersebut.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa ketenangan ini tidak berarti mengabaikan kompleksitas situasi, karena para pejabat Real Madrid terus mempertanyakan apa yang terjadi selama dua musim terakhir, setelah mereka menyadari perbedaan besar antara performa para bintang tim saat membela tim nasional mereka di Piala Dunia, dengan penampilan mereka saat mengenakan seragam klub.

Pihak manajemen berpendapat bahwa ruang ganti tim ini menampung 3 dari 5 pemain terbaik di dunia, namun untuk mengeluarkan performa terbaik mereka, diperlukan solusi—dan surat kabar ini meyakini bahwa hal itu bergantung pada manajer baru, José Mourinho.

Posisi Pemain

Sementara itu, Vinícius menegaskan kepada rekan-rekannya di timnas Brasil bahwa ia tidak terburu-buru menentukan masa depannya, karena ia yakin dapat mencapai kesepakatan dengan Real Madrid, dan ia juga tidak berpikir untuk pindah ke klub lain mana pun.

Pemain internasional Brasil ini yakin bahwa masa depannya masih bersama klub "Los Blancos", namun ia menunggu pertemuan baru dengan para petinggi klub, terutama Presiden Florentino Pérez, sebelum mengambil langkah apa pun.

Vinícius tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap presiden klub tersebut, sebagai bentuk penghargaan atas dukungan yang diterimanya sejak pindah ke Real Madrid.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Vinícius mengalami suasana yang sangat berbeda bersama tim nasional Brasil, dibandingkan dengan yang ia hadapi di La Liga, di mana ia merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab, yang terlihat dari ia mengenakan ban kapten dalam beberapa pertandingan.

Pemain ini ingin memikul tanggung jawab tersebut juga di Real Madrid pada musim depan, namun pada saat yang sama ia menyadari bahwa sepak bola lebih ditentukan oleh kenyataan daripada perasaan, terutama dengan mendekatnya akhir kontrak saat ini.