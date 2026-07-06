Vinícius membela diri setelah Brasil tersingkir: Saya tidak lari dari tanggung jawab!

Keputusan Vinícius Júnior untuk tidak mengambil tendangan penalti yang diperoleh timnas Brasil saat melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 memicu gelombang kontroversi yang luas, terutama setelah “Seleção” tersingkir dari turnamen tersebut dengan cara yang menyakitkan.

Sementara banyak yang beranggapan bahwa bintang Real Madrid itu menolak mengambil tanggung jawab pada momen krusial tersebut, sang pemain akhirnya angkat bicara untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya, menegaskan bahwa keputusan itu bukan wewenangnya, melainkan telah diambil oleh pelatih Carlo Ancelotti sebelum pertandingan.

Vinícius Júnior menegaskan bahwa ia siap untuk mengeksekusi tendangan penalti yang diberikan kepada timnas Brasil saat melawan Norwegia, sambil menekankan bahwa ia tidak pernah menghindar dari tanggung jawab, dan bahwa staf pelatihlah yang telah menentukan sebelumnya siapa yang akan mengeksekusi tendangan tersebut.

Vinícius mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: “Pelatihlah yang menentukan sebelumnya siapa yang akan mengeksekusi tendangan penalti, dan dia memilih Bruno Guimarães. Saya tidak pernah sombong, dan tidak pernah berusaha menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini, itulah sebabnya Bruno yang menendangnya. Dia lebih baik dalam mengeksekusi tendangan penalti daripada saya, jadi dia yang dipilih. Itu saja. Saya tidak pernah menghindar dari tanggung jawab.”

Bintang Real Madrid itu menambahkan bahwa ia menyadari banyak orang akan mengkritiknya setelah pertandingan, namun ia menegaskan bahwa cerita yang beredar tidak mencerminkan kenyataan. Ia berkata: “Banyak orang akan mengatakan bahwa saya tidak ingin menendangnya, tetapi saya tidak pernah menghindar. Saya mengeksekusi tendangan penalti bersama Real Madrid ketika pelatih memilih saya, dan sekarang kita harus mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk Piala Dunia mendatang dan pertandingan-pertandingan berikutnya.”

Sementara itu, pelatih Carlo Ancelotti menjelaskan bahwa pemilihan eksekutor tendangan penalti bukanlah keputusan sembarangan, melainkan didasarkan pada analisis mendalam terhadap statistik para pemain selama setahun terakhir, serta tingkat keberhasilan mereka dalam mengeksekusi tendangan tersebut.

Pelatih asal Italia itu mengatakan: “Kami mengumpulkan statistik selama satu tahun penuh untuk para pemain kami dan pemain lawan. Penendang penalti terbaik yang kami miliki adalah Neymar, diikuti oleh Igor Thiago, lalu Raphinha, kemudian Bruno Guimarães, dan terakhir Martinelli.”

Vinícius juga membantah adanya perdebatan atau keberatan di lapangan mengenai siapa yang akan mengambil tendangan penalti, sambil menegaskan bahwa semua orang mematuhi instruksi staf pelatih.

Ia berkata: “Tidak ada perdebatan sama sekali. Pelatih memilih Bruno untuk mengeksekusi tendangan penalti, dan kami berlatih setiap hari—dia yang mengambil keputusan. Saya tidak pernah sombong atau berusaha menjadi pencetak gol terbanyak turnamen atau pemain terbaik di dalamnya. Saya bermain untuk tim, dan keputusan pada saat itu adalah Bruno yang mengeksekusi tendangan penalti.”

Vinícius pun bersikeras membela rekan setimnya setelah tendangan penalti itu gagal, menegaskan bahwa satu kesalahan tidak boleh menghapus penampilan luar biasa yang ditunjukkannya sepanjang turnamen. Ia menambahkan: “Sayangnya Bruno gagal mengeksekusi tendangan penalti itu, dan begitulah sepak bola. Kita harus tetap tegar. Saya sangat menghargai penampilannya sepanjang turnamen ini, dan sangat disayangkan jika seluruh partisipasinya hanya diukur dari satu tendangan penalti yang gagal.”

Bruno Guimarães maju untuk mengambil tendangan penalti dalam pertandingan tersebut, namun tendangannya mengarah tepat ke tengah gawang, sehingga kiper Norwegia dapat menahannya dengan mudah—sebuah momen yang menjadi salah satu titik balik utama tersingkirnya Brasil dari turnamen ini.

Meskipun pemain Newcastle United ini sebelumnya telah mencetak dua tendangan penalti bersama klubnya selama musim Eropa 2025-2026, ia bukanlah penendang utama di tim Inggris tersebut.

Sedangkan Vinícius Júnior, telah mengambil tujuh tendangan penalti bersama Real Madrid selama musim 2025-2026, di mana lima di antaranya berhasil dan dua gagal. Ia juga pernah mencetak gol penalti saat membela timnas Brasil dalam pertandingan persahabatan melawan Guinea pada tahun 2023, yang menegaskan bahwa mengeksekusi tendangan penalti bukanlah hal baru baginya, namun kali ini ia harus mengikuti keputusan teknis yang diambil oleh staf pelatih di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti.