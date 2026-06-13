Vinícius: Maroko kalah di final Piala Afrika... dan saya tidak akan membocorkan strategi Brasil

Vinícius Júnior, bintang Real Madrid dan tim nasional Brasil, mengomentari suasana seputar penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Turnamen tersebut mendapat banyak kritik karena para pemain dan wasit menghadapi kesulitan untuk masuk ke Amerika Serikat.

Vinícius mengatakan dalam konferensi pers yang diliput oleh surat kabar Spanyol "AS": "Peristiwa seputar Piala Dunia? Saya pikir ini adalah topik yang sangat sensitif. Kami berharap semua orang dapat datang dan mendukung di sini secara normal. Sepak bola untuk semua. Saya berharap mereka semua dapat menikmati ini."

Dia menambahkan: "Ini adalah turnamen yang sangat penting dan istimewa bagi tim nasional... Saya mewakili seluruh keluarga dan negara saya di Piala Dunia, tempat yang selalu saya impikan untuk berada di sana. Kemampuan untuk berada di sini setelah sekian lama, setelah banyak pelajaran dan kerja keras, saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini dan membuktikan kepada semua orang bahwa kita bisa menjadi juara."

Dia melanjutkan: "Saya pikir Piala Dunia berbeda dari semua kompetisi lainnya. Piala Dunia terakhir mengajarkan saya bahwa kita harus siap dan fokus hingga menit terakhir pertandingan, karena detail-detail kecil itulah yang akan menentukan perjalanan kita di turnamen ini. Saya berharap kita bisa melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda dan keluar sebagai pemenang dalam detail-detail kecil tersebut."

Dia melanjutkan: "Saya berada di momen paling istimewa dan penting dalam karier saya. Saya berada di level fisik dan teknis yang selalu saya impikan. Saya tidak mengalami cedera apa pun musim ini. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mencapai momen ini. Bermain bersama Ancelotti memberi saya ketenangan, kebebasan, dan kepercayaan diri untuk melakukan semua yang telah saya lakukan di tim nasional dan di Real Madrid."

Dia melanjutkan: "Tanpa ragu, Maroko telah berkembang pesat. Mereka adalah tim yang merencanakan pertandingan dengan baik dan mampu bersaing dengan lawan mana pun. Sepak bola telah banyak berubah dan Maroko adalah contohnya. Mereka tampil luar biasa di Piala Dunia 2022, tetapi kalah di final Piala Afrika. Mereka memiliki tim yang sangat bagus, dengan pemain-pemain yang aktif di klub-klub besar."

Dia melanjutkan: "Tanpa ragu, Maroko bisa menciptakan kejutan di Piala Dunia, sama seperti yang mereka lakukan di turnamen sebelumnya. Mereka berkembang pesat. Ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa melawan mereka."

Dia melanjutkan: "Timnas Brasil telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir, tetapi di Piala Dunia semuanya dimulai dari nol. Tidak peduli siapa yang mencapai final terakhir atau siapa yang memenangkan Copa América. Yang penting adalah apa yang akan terjadi mulai besok.. Kami di sini untuk membuat sejarah dan menampilkan turnamen yang luar biasa."

Dia menambahkan: "Nominasi sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia?.. Saya tidak di sini untuk menjadi pemain terbaik di turnamen ini, saya di sini untuk mengembalikan Brasil ke puncak. Saya telah bermain lebih banyak pertandingan dan memiliki pengalaman lebih banyak daripada di Piala Dunia terakhir, dan saya di sini untuk menyajikan turnamen yang luar biasa."

Dia menambahkan: "Saya rasa kami telah berkomitmen dan beradaptasi dengan sangat baik dengan para pemain yang kami miliki di tim nasional. Sangat disayangkan kehilangan Wesley, dan kami berharap dia segera pulih secepat mungkin. Adapun soal cara bermain kami, saya tidak akan mengatakan apa-apa, karena Maroko mungkin akan mengetahui strategi kami, tapi tidak masalah bagaimana kami akan masuk ke lapangan dan siapa yang akan bermain, karena kami memiliki skuad yang sangat kompetitif untuk menyajikan Piala Dunia yang luar biasa."

Dia menyimpulkan: "Pelatih selalu mengatakan bahwa kami harus bermain dengan konsentrasi penuh, karena Piala Dunia ditentukan oleh detail-detail kecil. Kami memiliki 26 pemain yang akan memberikan segalanya untuk negara kami dan melakukan apa yang diminta oleh pelatih."