Vinícius: Maroko, Brasil, Afrika... Dan saya tidak akan membicarakan Real Madrid saat ini

Vinícius Júnior, bintang tim nasional Brasil, memuji kekuatan tim nasional Maroko menjelang pertandingan yang dinantikan antara Singa Atlas dan Seleção, besok Sabtu (waktu Pantai Timur Amerika) di Piala Dunia 2026.

Vinícius mengatakan dalam konferensi pers pra-pertandingan: "Timnas Maroko benar-benar pantas dijuluki 'Brasil Afrika'."

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Bintang Real Madrid itu melanjutkan: "Timnas Maroko telah berkembang pesat di dunia sepak bola, dan semua orang tahu kekuatannya.. terutama dengan memiliki pemain-pemain istimewa, seperti Ibrahim Diaz dan Achraf Hakimi. Kami juga siap untuk pertandingan ini, dan tahu betul apa yang menanti kami"

Mengenai masa depannya bersama Los Blancos, dan kemungkinan perpanjangan kontraknya dengan klub Spanyol tersebut, Vinícius mengatakan: "Saat ini saya fokus pada Brasil.. Saya akan berbicara tentang Real Madrid setelah Piala Dunia berakhir dan musim depan dimulai."

Brasil akan bertanding melawan Maroko pada putaran pertama Grup C, yang juga terdiri dari Haiti dan Skotlandia.