Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya yang akan menjalani laga melawan tim Yunani AEK Athena malam ini, Rabu, dalam pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Susunan pemain Real Madrid untuk laga hari ini menyaksikan kembalinya Vinicius Junior, setelah absen dari laga-laga La Liga Spanyol akibat hukuman larangan bermain di kompetisi lokal, sekaligus mengenakan ban kapten.

Sayap asal Brasil itu melanjutkan penampilannya bersama tim Los Blancos di pentas Eropa, setelah ia juga tampil pada laga melawan tim Jerman Leipzig di pekan ketiga.

Susunan pemain ini juga menyaksikan kembalinya pemain Brasil lainnya setelah absen panjang akibat cedera, yaitu Eder Militao, yang berduet dengan Antonio Rudiger di jantung pertahanan.

Mourinho memutuskan mengistirahatkan sang kapten Fede Valverde dengan mencoretnya dari susunan utama laga hari ini, setelah pemain tersebut tampil di posisi bek kanan sepanjang periode lalu. Pelatih asal Portugal itu hari ini mengandalkan pemain Belanda Denzel Dumfries di sisi kanan.

Real Madrid menempati peringkat kelima dalam klasemen fase liga turnamen benua Eropa itu dengan koleksi 9 poin, dan berpeluang menyaingi pemuncak klasemen Paris Saint-Germain yang meraih poin sempurna jika menang hari ini.

Susunan pemain Real Madrid untuk laga melawan AEK Athena:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Lini belakang: Eder Militao, Antonio Rudiger, Denzel Dumfries, Marc Cucurella.

Lini tengah: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Lini depan: Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.