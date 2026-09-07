Vinicius Junior, wakil kapten Real Madrid, menegaskan bahwa timnya akan mengangkat trofi Liga Champions Eropa, seraya menekankan bahwa skuad tim sudah siap meraih gelar tersebut, meski belum tampil sesuai ekspektasi selama dua musim terakhir.

Vinicius Junior berkata, dalam pernyataan yang dirilis Real Madrid: "Saya berharap gelar keenam belas akan datang. Kami siap untuk itu. Ini adalah turnamen kami. Kami belum tampil bagus sejak dua tahun lalu. Tujuan pertama kami adalah masuk delapan besar. Kami selalu bersemangat menyambut Liga Champions. Musim ini akan berbeda dari dua musim terakhir di Liga Champions, dan kami akan memenangkannya."

Vinicius Junior menjelaskan bahwa laga-laga Liga Champions Eropa memiliki karakter yang berbeda, sembari menegaskan kesiapan Real Madrid menghadapi Inter, pada awal perjalanannya di fase liga musim ini.

Ia menambahkan: "Selalu ketika Liga Champions datang, situasinya berbeda. Kami siap menghadapi laga ini melawan tim besar yang akan memaksa kami memberikan banyak hal. Inter adalah tim yang sangat kuat dari sisi fisik, dan bertahan dengan lima bek, hal yang biasanya menyulitkan kami, tetapi pelatih telah menyiapkan segalanya. Kami memiliki beberapa pemain yang absen, dan ini mempersulit keadaan bagi kami, tetapi kami semua akan tampil dengan kuat, dan kami berharap dapat menghadirkan keterikatan yang luar biasa dengan para suporter selama laga-laga ini."

Vinicius Junior menempatkan dua golnya di final Liga Champions Eropa, yang mengantarnya menjuarai gelar tersebut di hadapan Liverpool dan Borussia Dortmund, sebagai gol "terpenting" dalam hidupnya, di mana ia berkata: "Keduanya adalah dua gol terpenting dalam hidup saya. Ini adalah hal yang akan tercatat dalam sejarah. Banyak pemain mencetak gol, tetapi hanya sedikit yang mencetaknya di final. Dan melakukan itu bersama klub terbesar di dunia adalah hal yang tidak akan dilupakan oleh para suporter maupun oleh saya."



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