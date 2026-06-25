Vinícius Júnior: Saya menanti hadiah dari Ancelotti... dan bola yang melenceng membuat saya kehilangan hat-trick pertama saya

Bintang Real Madrid, Vinícius Júnior, berbicara mengenai taruhannya dengan Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, setelah penampilannya yang gemilang dalam pertandingan melawan Skotlandia, dini hari Kamis ini, pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Vinícius Júnior mencetak dua gol, membawa Brasil meraih kemenangan 3-0 atas Skotlandia. Dengan hasil ini, tim Seleção memastikan posisi puncak grup dengan raihan 7 poin, hanya unggul selisih gol dari Maroko.

Secara keseluruhan, bintang Real Madrid ini tampil gemilang di Piala Dunia, di mana ia telah mencetak 4 gol hingga saat ini, masing-masing satu gol melawan Maroko dan Haiti, sebelum mencetak dua gol melawan Skotlandia.

Vinícius Júnior dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan dan kemudian berbicara kepada media, “Saat kami bermain imbang melawan Maroko, kami membahas bagaimana para pemain berkembang, memahami tuntutan kompetisi, serta mengetahui waktu terbaik untuk menyerang, bertahan, dan menyesuaikan diri dengan alur pertandingan.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar “AS”: “Saya rasa kami menampilkan pertandingan terbaik kami hari ini. Tim, di bawah kepemimpinan Ancelotti, perlu terus berkembang dan meningkat karena kami kini berada di babak gugur, yang merupakan fase terpenting dalam turnamen ini.”

Mengenai pembatalan golnya melawan Skotlandia melalui teknologi video, Vinícius menjelaskan: "Sangat disayangkan gol saya dianulir, karena itu akan menjadi gol ketiga saya dalam pertandingan ini. Saya belum pernah mencetak tiga gol di sini bersama tim nasional, tetapi yang terpenting adalah kemenangan dan perkembangan tim kami, karena babak berikutnya akan dimulai, yaitu babak yang menentukan, di mana para pemain harus menampilkan permainan yang luar biasa dan terus berkembang untuk membawa Brasil ke puncak."

Adapun mengenai taruhannya dengan Ancelotti, mantan pelatihnya di Real Madrid, ia berkata: “Ancelotti berhutang hadiah kepadaku. Aku berjanji padanya bahwa aku akan mencetak gol sundulan, lalu dia bilang itu mustahil dan akan memberiku hadiah jika aku melakukannya. Aku menunggunya.”

Gol kedua Vinícius ke gawang Skotlandia tercipta melalui sundulan, memanfaatkan umpan silang yang apik dari rekan setimnya, Bruno Guimarães.



