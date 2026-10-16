Selama beberapa detik, tiba-tiba semuanya terasa baik-baik saja lagi. Surat kabar Spanyol mungkin akan memuji pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, pada Minggu pagi karena berhasil memancing reaksi salah satu pemain bintangnya. Pasalnya, The Special One mencadangkan Vinicius Junior untuk pertama kalinya musim ini dalam kemenangan 1-0 atas FC Villarreal di liga Sabtu lalu, setelah sang pemain beberapa kali tampil mengecewakan.

Keputusan itu tentu juga berkaitan dengan perjalanan melelahkan yang harus dijalani Vinicius Junior bersama tim nasional Brasil selama jeda internasional terakhir. Meski begitu, masuknya pemain bernomor punggung 7 itu sebagai pemain pengganti dan golnya pada menit ke-71, yang sempat dianggap memastikan kemenangan 2-0, tetap bisa menjadi berita utama yang menarik.

Bernabeu, yang kerap begitu kritis terhadapnya, bergemuruh ketika Vinicius menuntaskan umpan matang Jude Bellingham dari jarak dekat dengan dingin. Dengan gaya sentimental khas Real, pemain yang dielu-elukan itu mencium lambang klub di jerseynya. Mourinho berlari dari bangku pelatih dan tiba dengan kecepatan yang mengejutkan untuk memeluk erat pemain serang andalannya.

Berapa penghasilan Vinicius Junior di Real Madrid?

Momen itu seharusnya menjadi pelepas beban setelah awal musim yang buruk bagi Vinicius. Ia telah melewati pekan-pekan sulit dan penuh gejolak sejak Brasil tersingkir lebih awal secara mengecewakan dari Piala Dunia pada babak 16 besar melawan Norwegia awal Juli. Rumor kepindahannya dari Madrid ke FC Arsenal bertahan lama sepanjang musim panas. Baru pada awal Agustus kepastian resmi datang: Vinicius bertahan di Real, memperpanjang kontraknya hingga 2032 dan kini kabarnya berpenghasilan sekitar 25 juta euro per tahun.

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Namun, tarik ulur perpanjangan kontraknya yang berlangsung sekitar satu setengah tahun membuat sejumlah suporter kesal. Fakta bahwa pemain Brasil itu belum menemukan performa terbaiknya pada 2026/27 membuatnya semakin memecah pendapat bahkan di kalangan pendukung sendiri. Belum lagi gejolak dalam kehidupan pribadinya yang membebani, termasuk spekulasi yang ramai dibicarakan di ruang publik mengenai perpisahannya kembali dengan mantan kekasihnya, Virginia Fonseca, yang kini telah dikonfirmasi.

Seolah itu belum cukup, Vinicius bahkan harus melihat namanya dikaitkan dengan teori konspirasi yang aneh. Di forum internet Brasil dan TikTok, pada akhir September muncul klaim bahwa bintang Real itu menghilang secara misterius setelah Piala Dunia dan digantikan oleh orang yang mirip dengannya. Salah satu pemicu klaim yang sama sekali tidak berdasar itu adalah operasi kosmetik pada dagu yang dijalani Vinicius pada Juli. Selain itu, sejumlah penyebar teori konspirasi tersebut mengaku melihat perbedaan pada tato di paha pemain berusia 26 tahun itu dalam laga uji coba bersama Selecao melawan Australia pada akhir September. Mereka pun membuat spekulasi yang tidak masuk akal bahwa yang berada di lapangan bukan Vinicius sendiri, melainkan orang yang mirip dengannya.

Tidak ada tanggapan resmi dari sang pemain, Real, ataupun federasi Brasil. Meski demikian, berbagai pemberitaan yang kritis, membebani, dan ganjil dalam beberapa pekan terakhir tentu tidak berlalu begitu saja bagi Vinicius. Saat ia mencetak gol yang semula dianggap sah melawan Villarreal, semua beban itu seolah tiba-tiba lenyap. Terasa jelas bahwa momen kecil tetapi penting tersebut bisa menjadi titik balik dalam musim Vinicius.

Vinicius Junior: Alih-alih lega, babak dramatis berikutnya datang

Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Tepat 114 detik setelah bola masuk ke gawang, Vinicius tiba-tiba melihat kartu merah dengan ekspresi tak percaya dan mulut ternganga. Alih-alih menjadi pencetak gol penting yang mengubah skor menjadi 2-0, pemain tim nasional Brasil itu diusir dari lapangan setelah VAR turun tangan. Rekaman video memperlihatkan bahwa ketika mulai berlari menuju gawang lawan dalam proses terjadinya gol, Vinicius menarik rambut pemain lawan Nathan Saliba yang menghadang jalurnya. Wasit Isidro Diaz de Mera Escuderos pun tidak punya pilihan selain menganulir gol itu dan memberi Vinicius kartu merah.

Ia dijatuhi skorsing dua pertandingan atas pelanggaran di lapangan tersebut. Karena Vinicius juga meluapkan amarah kepada wasit dan mendorong seorang staf LaLiga ke samping saat menuju ruang ganti, skorsingnya ditambah dua pertandingan lagi. Dengan demikian, Vinicius akan absen dalam empat laga liga berikutnya, termasuk El Clasico melawan rival bebuyutan Barcelona pada akhir Oktober.

Namun, bukan hanya lamanya skorsing yang membuat Real marah, melainkan juga waktu pengumumannya pada Rabu malam, sesaat sebelum laga penting Liga Champions di kandang AS Roma. "Mereka sekarang melakukannya tanpa rasa malu sedikit pun. Kedok mereka sudah terbongkar. Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain baru mengetahui bahwa ia diskors empat pertandingan. Menurut Anda, apakah itu normal?" tanya Mourinho dengan geram setelah kemenangan dramatis 4-3 timnya.

"Mereka punya waktu seharian untuk memberi tahu saya soal skorsing itu. Namun, justru ketika saya tiba di stadion, saya baru menerima kabar bahwa saya diskors empat pertandingan di LaLiga," keluh Vinicius setelah laga yang, bagi dirinya, seakan mencerminkan situasinya saat ini. Penampilan pemain Brasil itu cenderung biasa saja, lalu memburuk tajam ketika ia mencoba meneruskan umpan kiper Thibaut Courtois dengan tumit secara terlalu santai dan ceroboh. Bola justru jatuh tepat ke kaki bek Roma, Evan Ndicka, dan mengawali gol yang membuat tim Italia itu unggul sementara 2-1.

Peran Vinicius Junior yang kurang beruntung dalam kemenangan Real Madrid di Roma

Hampir sepuluh menit kemudian, saat Roma sudah unggul 3-1, Mourinho menarik Vinicius, yang karena itu tampaknya sangat kesal, dan memasukkan rekan senegaranya, Endrick. Gol dan assist Endrick kemudian menjadikannya salah satu pemain penentu saat Real membalikkan keadaan menjadi kemenangan tandang tanpa Vinicius di lapangan.

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"Saya tahu saat ini saya tidak berada dalam performa terbaik," ujar Vinicius dengan nada introspektif seusai pertandingan. Dari sepuluh penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, ia baru mencetak satu gol. Gol itu pun terjadi hampir dua bulan lalu, dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada 26 Agustus. Sejak akhir Agustus, Vinicius hanya mencatatkan satu kontribusi gol, yakni sebuah assist dalam kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano pada pertengahan September.

"Saya pernah melewati masa-masa yang lebih buruk. Bahkan ketika orang-orang meragukan saya, saya selalu membela klub ini," kata sang penyerang kepada para wartawan pada Rabu larut malam. Akibat skorsing panjang di LaLiga, satu-satunya kesempatan baginya untuk membalikkan performa sebelum jeda internasional berikutnya pada November ada dalam dua laga Liga Champions: melawan RB Leipzig pekan depan dan bertandang ke markas AEK Athena pada awal November. Bagaimanapun, Vinicius tidak pernah kehilangan optimisme, seburuk apa pun performanya: "Pada akhirnya, Vini selalu bangkit," tegasnya. "Saya tidak ragu bahwa saya akan kembali ke performa terbaik, kembali mencetak gol, dan membawa tim ini ke tempat yang seharusnya."