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Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Vinícius Júnior dijatuhi skorsing berat setelah kartu merah yang menjadi sorotan dan absen di El Clásico

Vinicius Junior
Real Madrid

Vinícius Júnior dijatuhi skors empat pertandingan menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal akhir pekan lalu (menang 1-0). Akibatnya, ia akan absen, antara lain, dalam El Clásico melawan FC Barcelona pada 25 Oktober. Real Madrid akan mengajukan banding, demikian dilaporkan antara lain oleh The Athletic dan Fabrizio Romano.

Pemain asal Brasil itu menerima kartu merah langsung pada Sabtu lalu. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah ia tampaknya mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-0.

Namun, VAR mendapati bahwa Vinícius telah menarik rambut lawannya, Nathan Saliba, dalam proses terjadinya gol tersebut. Gol itu pun dianulir dan Vinícius mendapat kartu merah langsung.

Penyerang itu tidak percaya dengan keputusan tersebut dan nyaris menyerang wasit. Namun, Antonio Rüdiger berhasil melindungi sang pengadil dari rekan setimnya yang sedang marah.

Kini, Vinícius diputuskan menjalani skors empat pertandingan: dua pertandingan karena menarik rambut lawannya dan dua pertandingan karena luapan amarahnya terhadap wasit.

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LaLiga

18 Okt 2026

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Selepas pertandingan, pelatih José Mourinho menolak berbicara kepada pers. Pelatih asal Portugal itu begitu marah terhadap keputusan wasit hingga khawatir ucapannya akan membuatnya mendapat masalah.

Akibat skors tersebut, Vinícius akan absen dalam laga liga melawan Sevilla (18 Oktober), Barcelona (25 Oktober), Racing de Santander (1 November), dan Valencia (7 November). Namun, ia tetap boleh tampil di Liga Champions pada periode tersebut.

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