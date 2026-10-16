Selama beberapa detik, segalanya tiba-tiba terasa baik-baik saja lagi. Surat kabar Spanyol mungkin akan memuji pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, pada Minggu pagi karena berhasil memancing respons salah satu pemain bintangnya. Pasalnya, setelah serangkaian penampilan mengecewakan, sosok berjuluk The Special One itu untuk pertama kalinya musim ini mencadangkan Vinicius Junior dalam kemenangan 1-0 atas FC Villarreal di liga Sabtu lalu.

Keputusan itu tentu juga berkaitan dengan kelelahan akibat perjalanan yang harus ditempuh Vinicius Junior bersama tim nasional Brasil pada jeda internasional sebelumnya. Meski begitu, akan menjadi tajuk berita yang menarik jika pemain bernomor punggung 7 itu masuk sebagai pengganti dan mencetak gol yang tampaknya menentukan kemenangan 2-0 pada menit ke-71.

Bernabeu, yang kerap begitu kritis terhadapnya, bergemuruh ketika Vinicius menyelesaikan umpan hasil kerja apik Jude Bellingham dari jarak dekat dengan tenang. Dalam selebrasi yang terasa khas Real, pemain yang dielu-elukan itu mencium lambang klub di jerseynya. Mourinho pun berlari dari bangku pelatih dan, dengan kecepatan yang mengejutkan, menghampiri pemain serang andalannya untuk memeluknya erat-erat.

Berapa penghasilan Vinicius Junior di Real Madrid?

Momen itu seharusnya menjadi kelegaan setelah awal musim yang buruk bagi Vinicius. Ia telah melewati pekan-pekan sulit dan penuh gejolak sejak Brasil tersingkir lebih awal secara mengecewakan dari Piala Dunia di babak 16 besar melawan Norwegia pada awal Juli. Rumor kepergiannya dari Madrid menuju FC Arsenal terus bertahan sepanjang musim panas. Baru pada awal Agustus kepastian resmi datang: Vinicius bertahan di Real, memperpanjang kontraknya hingga 2032 dan kini kabarnya mendapat sekitar 25 juta euro per tahun.

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Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Namun, drama perpanjangan kontrak yang berlangsung sekitar satu setengah tahun itu membuat sejumlah suporter kecewa kepadanya. Fakta bahwa pemain asal Brasil itu belum juga menemukan performa terbaiknya pada 2026/27 membuatnya semakin memecah pendapat, bahkan di kalangan pendukung sendiri. Belum lagi gejolak dalam kehidupan pribadinya yang membebani, termasuk spekulasi yang diumbar ke publik mengenai perpisahannya lagi dengan mantan kekasihnya, Virginia Fonseca, yang kini telah dikonfirmasi.

Seolah semua itu belum cukup, Vinicius bahkan harus membaca namanya dikaitkan dengan teori konspirasi yang ganjil. Di forum internet Brasil dan TikTok, pada akhir September muncul klaim bahwa bintang Real itu menghilang secara misterius setelah Piala Dunia dan digantikan oleh seseorang yang mirip dengannya. Salah satu hal yang dijadikan dasar klaim tanpa bukti tersebut adalah operasi kosmetik pada dagu yang dijalani Vinicius pada Juli. Selain itu, sejumlah penyebar teori konspirasi itu mengaku melihat perbedaan pada tato di paha pemain berusia 26 tahun tersebut saat laga uji coba bersama Selecao melawan Australia pada akhir September. Mereka pun secara tidak masuk akal berspekulasi bahwa yang berada di lapangan bukan Vinicius sendiri, melainkan seseorang yang mirip dengannya.

Tidak ada tanggapan resmi dari sang pemain, Real, maupun federasi sepak bola Brasil. Meski demikian, berbagai pemberitaan yang kritis, membebani, dan aneh dalam beberapa pekan terakhir tentu tidak berlalu begitu saja bagi Vinicius. Ketika ia tampaknya mencetak gol melawan Villarreal, semua itu seakan mendadak lenyap. Terasa jelas bahwa momen kecil tetapi penting tersebut bisa menjadi titik balik musim Vinicius.

Vinicius Junior: Alih-alih kelegaan, babak dramatis berikutnya

Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Tepat 114 detik setelah bola menggetarkan jala, Vinicius tiba-tiba melihat kartu merah dengan wajah tercengang dan mulut ternganga. Alih-alih menjadi pencetak gol penting yang membuat skor 2-0, pemain tim nasional Brasil itu diusir dari lapangan setelah VAR turun tangan. Rekaman video menunjukkan bahwa saat mulai berlari menuju gawang lawan dalam proses terciptanya gol itu, Vinicius menarik rambut Nathan Saliba, pemain lawan yang menghadang jalannya. Wasit Isidro Diaz de Mera Escuderos pun tidak punya pilihan selain menganulir gol tersebut dan menunjukkan kartu merah kepada Vinicius.

Ia mendapat larangan bermain dua pertandingan atas pelanggarannya di lapangan. Karena Vinicius dengan marah menyerang wasit dan juga mendorong seorang petugas LaLiga ke samping dalam perjalanan menuju ruang ganti, hukumannya ditambah dua pertandingan lagi. Dengan demikian, Vinicius akan absen dalam empat laga liga berikutnya, termasuk Clasico melawan rival bebuyutan Barcelona pada akhir Oktober yang harus ia saksikan dari luar lapangan.

Namun, bukan hanya beratnya hukuman itu yang memicu kemarahan Real. Waktu pengumumannya pada Rabu malam, sesaat sebelum laga penting Liga Champions di kandang AS Roma, juga membuat mereka geram. "Sekarang mereka melakukannya tanpa malu-malu. Semuanya sudah jelas. Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain harus mengetahui bahwa ia mendapat larangan bermain empat pertandingan. Menurut Anda, apakah itu normal?" tanya Mourinho dengan marah setelah kemenangan dramatis 4-3 yang diraih timnya.

"Mereka punya waktu seharian untuk memberi tahu saya soal hukuman itu. Namun, justru ketika saya tiba di stadion, saya mengetahui kabar bahwa saya dilarang bermain dalam empat pertandingan LaLiga," keluh Vinicius seusai laga yang, bagi dirinya, seolah mencerminkan situasinya saat ini. Penampilan pemain asal Brasil itu cenderung biasa saja, lalu memburuk ketika ia berusaha meneruskan operan kiper Thibaut Courtois dengan tumit secara terlalu santai dan ceroboh. Bola justru jatuh tepat ke kaki bek Roma, Evan Ndicka, dan mengawali gol yang sempat membawa tim Italia itu unggul 2-1.

Peran kurang beruntung Vinicius Junior dalam kemenangan Real Madrid di Roma

Hampir sepuluh menit kemudian, ketika Roma sudah unggul 3-1, Mourinho menarik Vinicius yang tampaknya cukup kesal karenanya dari lapangan dan memasukkan kompatriotnya, Endrick. Lewat satu gol dan satu assist, Endrick kemudian menjadi salah satu sosok penentu keberhasilan Real membalikkan keadaan menjadi kemenangan tandang tanpa Vinicius di lapangan.

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"Saya tahu saat ini saya tidak berada dalam performa terbaik," ujar Vinicius mengkritik diri sendiri seusai pertandingan. Dari sepuluh penampilannya di semua kompetisi musim ini, ia baru mencetak satu gol. Gol itu pun sudah hampir dua bulan berlalu, yakni dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada 26 Agustus. Sejak akhir Agustus, Vinicius juga hanya mencatat satu kontribusi gol, berupa assist dalam kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano pada pertengahan September.

"Saya pernah melalui masa-masa yang lebih buruk. Bahkan ketika orang-orang meragukan saya, saya selalu berdiri teguh untuk klub ini," kata penyerang itu kepada para wartawan pada Rabu larut malam. Karena larangan bermain panjang di LaLiga, satu-satunya kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan sebelum jeda internasional berikutnya pada November ada dalam dua laga Liga Champions: melawan RB Leipzig pekan depan dan di kandang AEK Athena pada awal November. Bagaimanapun, Vinicius tidak pernah kehilangan optimisme, seburuk apa pun performanya: "Pada akhirnya, Vini selalu kembali," tegasnya. "Saya tidak ragu akan kembali menemukan performa terbaik, kembali mencetak gol, dan membawa tim ke tempat yang semestinya."