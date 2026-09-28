Meskipun masih tersisa lebih dari sepuluh hari sebelum La Liga kembali bergulir, Real Madrid kembali berlatih pada hari Senin ini di Valdebebas sebagai persiapan menghadapi laga melawan Villarreal pada 10 Oktober mendatang.

Los Blancos, yang mendapatkan libur selama sepekan setelah kekalahan di derby Madrid dengan persetujuan Mourinho, dijadwalkan memulai latihan tepat pukul 10.30 pagi.

Sesi latihan akan dimulai dengan hanya tujuh pemain dari tim utama: Courtois, Lunin, Carreras, Asensio, Rudiger, Tchouameni, dan Thiago Pitarch. Adapun pemain lainnya, baik karena cedera maupun tengah membela tim nasional mereka, akan bergabung dengan skuad mulai pekan depan.

Dengan demikian, inilah sumber daya yang dimiliki pelatih asal Portugal itu untuk memulai fase berikutnya dari musim ini, yang meskipun bukan penentu, tetap sangat penting. Sebab, selain laga-laga sulit seperti pertandingan melawan Villarreal, atau laga Liga Champions melawan Roma di Stadion Olimpico, perjalanan ini akan ditutup dengan pertandingan melawan Barcelona di Camp Nou pada 25 Oktober, yang, seperti keadaan saat ini, bahkan bisa menentukan bentuk persaingan gelar La Liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa hingga saat itu, Real Madrid masih memiliki ruang untuk berkembang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus mengerjakan banyak hal, dan yang terpenting, berfokus pada persoalan-persoalan di mana tim masih jauh dari harapan.

Salah satu masalah utama terletak pada penyusunan serangan, yang tampaknya belum mampu ditemukan solusinya oleh Mourinho. Pelatih asal Portugal itu, yang tenggelam dalam pekerjaannya, memikirkan matang-matang kemungkinan solusi selama beberapa hari terakhir, berupaya menemukan kombinasi terbaik dengan para pemain yang saat ini ada di timnya.

Karena itu, pada pertandingan-pertandingan mendatang kita mungkin akan menyaksikan instruksi baru bagi para pemain, dan yang lebih penting, pengambilan sejumlah keputusan sulit.

Maka, ini akan menjadi kesempatan baik untuk menguji kemampuan pelatih asal Portugal itu dalam menunjukkan karakter yang diharapkan darinya, dan mencadangkan pemain-pemain penting seperti Vinicius di bangku cadangan, terlebih penampilannya belum sempurna pada awal musim ini.

Situasi pemain Brasil itu menjadi dilema yang sesungguhnya, sebab kenangan atas insiden musim lalu masih membekas di ingatan, ketika Xabi Alonso mencoba melakukan hal serupa, dan pemain itu dengan jelas menyatakan di depan kamera saat laga El Clasico bahwa ia "akan meninggalkan tim".

Di sisi lain, salah satu kabar gembira yang akan segera diterima Mourinho adalah kembalinya Eder Militao, yang hampir kembali berlatih bersama tim setelah cedera dan menjalani operasi pada tendon lutut pada 28 April, yang membuatnya absen membela Brasil di Piala Dunia.

Bek yang tak tergantikan saat berada dalam kondisi terbaiknya ini akan memperkuat persaingan di lini pertahanan, dan pada gilirannya bisa memunculkan beberapa celah di posisi yang tampaknya sudah dikuasai penuh oleh Mourinho, tetapi kekalahan di derby memberi dampak negatif padanya.