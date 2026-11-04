Vinicius bukan masalah utama: absennya sang penyihir membongkar kekacauan Real Madrid di Athena

Kemenangan dramatis yang diraih Real Madrid atas AEK Athena tidak cukup untuk menutupi berbagai masalah yang muncul dalam penampilan tim, karena absennya pemain Turki Arda Guler kembali memunculkan pertanyaan seputar keseimbangan serangan, serta kebutuhan pelatih Jose Mourinho untuk mengandalkan seorang gelandang tambahan yang memberikan tim lebih banyak kreativitas dan kejelasan dalam membangun serangan.

Meski Real Madrid berhasil merebut kemenangan pada menit-menit akhir, tim tidak menampilkan pertandingan yang utuh, dan kehilangan banyak solusi yang disediakan Guler berkat visi lapangannya dan kemampuannya mengatur permainan, sehingga absennya menjadi berpengaruh baik dalam mengorganisasi serangan maupun dalam memberikan rekan-rekannya peluang lebih baik untuk memaksimalkan kemampuan mereka.

Menurut surat kabar "AS", mengaitkan menurunnya penampilan Real Madrid dengan kembalinya Vinicius Junior ke susunan pemain utama mungkin tampak sebagai penjelasan yang mudah, tetapi hal itu tidak menyentuh inti permasalahan; sebab persoalannya tidak hanya terkait dengan pemain Brasil itu seorang, meski penampilannya menurun dan ia kesulitan dalam laga tersebut, melainkan dengan keputusan taktis berupa mengorbankan seorang gelandang tambahan demi memainkan seorang pemain sayap lain.

Real Madrid membayar harga petualangan Mourinho

Mourinho memutuskan untuk mengistirahatkan Guler, menghindarkannya dari perjalanan dan keikutsertaan dalam pertandingan Athena, dalam langkah yang mengisyaratkan bahwa pelatih Portugal itu memberikan prioritas lebih besar pada laga mendatang melawan Valencia di Stadion Mestalla. Meski hasil akhir membuat keputusan itu tampak berhasil, dampak absennya pemain Turki tersebut terlihat jelas pada penampilan tim sepanjang pertandingan.

Real Madrid kehilangan ketepatan dan kemampuan membaca ruang yang menjadi keistimewaan Guler, sebab serangan-serangannya lebih banyak mengandalkan kekuatan dan dorongan, alih-alih pembangunan yang terorganisasi dan umpan-umpan yang terukur.

Pemain Turki itu telah menjadi elemen yang tidak tergantikan berkat pemahamannya terhadap permainan, dan kemampuannya untuk meningkatkan aspek kreatif serta ofensif rekan-rekannya, di samping perannya dalam menjaga keseimbangan tim saat penguasaan bola.

Dalam ketiadaannya, Real Madrid kembali ke kondisi kebingungan, dan mendapati dirinya berada di bawah tekanan AEK Athena yang tampil lebih baik dari perkiraan. Aboubakary Kouita menjadi salah satu elemen paling menonjol dari tim Yunani itu, berkat keberaniannya dalam transisi serangan dan kualitas teknis yang ia tunjukkan, sementara Jasinovic dan Mayer menarik perhatian pada awal pertandingan, bersamaan dengan kesulitan tim Los Blancos dalam transisi bertahan dan munculnya ruang di antara lini-lininya.

Penampilan Eduardo Camavinga membaik secara bertahap, tetapi ia tidak mampu menggantikan Aurelien Tchouameni di posisi jangkar, mengingat kecenderungannya bermain bebas dan terkadang menjauh dari tanggung jawab taktis yang dibutuhkan dalam peran tersebut, sesuatu yang berdampak pada keseimbangan Real Madrid.

Tim Los Blancos mulai mengambil kembali inisiatif seiring meningkatnya pengaruh Jude Bellingham, yang memikul tanggung jawab memimpin tim berkat pergerakannya yang terus-menerus, serta kemampuannya menembus kedalaman dan berpindah ke sisi sayap sesuai tuntutan permainan. Seiring membaiknya penampilan gelandang Inggris itu, Real Madrid memberikan tekanan lebih besar kepada lawannya, meski hal itu tidak selalu disertai kejelasan dan efektivitas.

Kelumpuhan serangan

Vinicius tidak menemukan ruang yang dibutuhkan untuk mengungguli para bek AEK Athena, sementara Mbappe tidak menunjukkan pengaruh besar di luar area penyelesaian serangan, dan Diomande juga tidak sama berbahayanya ketika bermain di sisi kanan.

Sebaliknya, Real Madrid menemukan jalan keluar ofensif melalui sisi sayap, memanfaatkan pergerakan Dumfries dan Cucurella, setelah kedua sisi tersebut tampak menjadi titik lemah tim Yunani itu, yang mendorong Mourinho untuk mengarahkan para pemainnya agar memanfaatkan keduanya.

Meski penampilannya naik-turun, Real Madrid tetap mempertahankan peluangnya hingga akhir, setelah AEK Athena sempat unggul dua kali sebelum kalah dalam pertandingan itu. Kemenangan tidak terjamin, tetapi hal itu terwujud berkat tekad para pemain Los Blancos dan penolakan mereka untuk sekadar puas dengan hasil imbang, dalam laga yang ditentukan oleh dorongan dan keinginan lebih daripada keunggulan dalam ide dan solusi teknis.

Federico Valverde menjadi salah satu kandidat paling menonjol untuk mencuri sorotan di akhir laga, sementara akselerasi Dumfries di sisi kanan memainkan peran penting dalam menghidupkan serangan Real Madrid, terutama dalam momen gol penyama kedudukan 2-2, setelah ia memanfaatkan umpan luar biasa dari Bellingham dan melesat di belakang Kouita, sebelum mengirim bola ke Mbappe.