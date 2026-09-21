Tekanan terhadap pemain Brasil, Vinicius Junior, di dalam Real Madrid semakin meningkat, seiring menurunnya performa dan tidak tampilnya ia sesuai harapan, meski ia telah memperoleh kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2032, di tengah penantian akan sikap pelatih Jose Mourinho terhadap penurunan performa yang terus berlanjut ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Vinicius Junior memperpanjang kontraknya musim panas ini hingga tahun 2032, setelah negosiasi panjang. Mencapai kesepakatan bukanlah hal yang mudah, tetapi pemain Brasil itu berhasil meraih tujuannya, hingga memperoleh perpanjangan kontrak dengan angka-angka fantastis.

Jose Mourinho menyambut baik pengumuman perpanjangan kontrak tersebut, setelah ia yakin akan kemampuannya membuat sang pemain menampilkan yang terbaik dari dirinya hingga 100%. Meski demikian, kondisi fisik dan teknis Vinicius jauh dari level optimal yang sepadan dengan gaji yang diharapkan darinya.

Vinicius hanya mencetak satu gol dalam 8 pertandingan, yakni 7 pertandingan di Liga Spanyol dan satu pertandingan di Liga Champions Eropa, dan gol satu-satunya itu tercipta saat kemenangan telak atas Real Sociedad dengan skor 4-1.

Meski sang pelatih selalu membelanya di hadapan media, tingkah lakunya di dalam lapangan mencerminkan sikap yang berbeda, karena Mourinho menariknya keluar pada hari Minggu selama laga derbi, setelah tim terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain menyusul kartu merah Huijsen.

Diomande adalah pemain yang dipilih sang pelatih, di mana pemain hasil transfer senilai 140 juta euro itu memperoleh kesempatan bermain, dan setidaknya tampil lebih aktif daripada Vinicius yang kehilangan efektivitas menyerang, serta sama sekali absen dalam peran bertahan.

Perilaku buruk di derbi

Vinicius tidak memberikan dukungan bertahan yang dibutuhkan Cucurella, hingga membuat Giuliano Simeone menguasai sisi kanan tim Atletico Madrid.

Dengan Mbappe yang bermain dan hadir dengan tempo yang sama, seperti halnya Bellingham, Vinicius adalah bintang yang menjadi pilihan untuk ditarik keluar.

Vinicius menerima keputusan Mourinho secara positif, dalam pemandangan yang benar-benar berbeda dari tingkah lakunya terhadap Xabi Alonso selama pertandingan El Clasico musim lalu, ketika ia menunjukkan ketidaksenangannya karena ditarik keluar.

Vinicius menyadari bahwa Mourinho bukanlah lawan yang mudah dihadapi, karena itu ia tidak akan berupaya menciptakan masalah dengan pelatihnya, setidaknya untuk saat ini.

Sang pemain sebelumnya juga pernah ditarik keluar selama laga menghadapi Elche, tetapi dalam keadaan yang benar-benar berbeda, karena skor menunjukkan Real Madrid unggul 2-0, dan pertandingan tampak berjalan menuju keputusan, sebelum keadaan menjadi rumit pada menit-menit terakhir.

Penyerang Real Madrid itu perlu segera memulihkan performanya, jika tidak, kesabaran para suporter mungkin akan habis, dan mungkin hal itu akan meluas hingga ke sang pelatih juga.

Para suporter di Stadion Santiago Bernabeu sebelumnya sudah pernah melontarkan sorakan cemoohan terhadapnya dalam beberapa kesempatan, dan sebagian tingkah lakunya di luar lapangan pun tidak mendapat penerimaan.

Keputusan Vinicius, bersama Mbappe dan Konate, untuk mengenakan kaus dukungan bagi Ceuta tidak mendapat sambutan positif dari sebagian besar suporter Real Madrid.

Kekecewaan besar

Vinicius berusia 26 tahun, dan menjadi sosok yang sangat kontroversial. Presiden Florentino Perez sebelumnya pernah terpaksa menghadapi sikap sulit dari sang pemain, setelah ia mengancam akan pergi, yang menyebabkan memburuknya hubungan antara kedua pihak.

Vinicius berhasil meraih tujuannya dengan memperoleh kontrak yang sangat besar, tetapi saat ini ia tidak menampilkan level yang diharapkan darinya, dan hal itu menyebabkan kekecewaan besar.

Carlo Ancelotti memanggil sang pemain untuk pertandingan-pertandingan persahabatan mendatang timnas Brasil, di mana ia akan menjalani dua pertandingan di tanah Australia melawan timnas tuan rumah, di samping pertandingan lain melawan India di Kalkuta.

Pertandingan-pertandingan ini mungkin dapat membantu sang pemain memulihkan kepercayaan dirinya, jauh dari atmosfer yang mengelilingi Real Madrid, dan inilah, setidaknya, yang diharapkan Jose Mourinho, yang menanti melihat bintang Brasil itu kembali dalam kondisi terbaiknya.

Hari-hari ketika sebagian orang menuntut agar Vinicius diberi Ballon d'Or kini telah menjadi sangat jauh, karena setelah menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan itu pada tahun 2024, namanya kini menjadi benar-benar jauh dari lingkaran perhatian.

Di lapangan, sang pemain kini terpaksa menanggung sorakan para suporter terhadapnya dengan ungkapan "bola pantai", tetapi hal yang lebih sulit adalah bahwa para suporter timnya sendiri kini justru menjadikannya sasaran.

Vinicius tidak memiliki pilihan selain mengubah perilakunya untuk memulihkan kepercayaan para suporter, tetapi Mourinho tidak akan menoleransinya jika ia melanggar disiplin atau menunjukkan kurangnya komitmen di dalam lapangan.



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