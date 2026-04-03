Vinícius absen dari skuad Real Madrid menjelang laga melawan Bayern München... dan Díaz mendampingi Mbappé

Bintang asal Maroko, Ibrahim Diaz, diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain inti Real Madrid saat bertandang ke markas Mallorca, besok Sabtu, dalam laga pekan ke-30 La Liga, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Di sisi lain, pemain internasional Brasil, Vinícius Júnior, diperkirakan akan absen dalam pertandingan tersebut karena kelelahan.

Vinícius kembali ke Valdebebas, meskipun klub menawarkan kepadanya untuk beristirahat selama satu hari, namun ia mengikuti rencana tertentu: terapi fisik dan latihan rehabilitasi, tanpa ikut serta dalam sesi latihan.

Menurut laporan media, tidak ada cedera, namun Vinícius mengalami kelelahan yang parah, karena ia telah bermain dalam 55 dari 57 pertandingan sejak Piala Dunia Klub musim panas lalu, dan semua pihak di Real Madrid berpendapat bahwa ini adalah langkah yang paling tepat.

"Marca" menambahkan bahwa Los Blancos akan memulai pertandingan dengan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Lunin.

Barisan pertahanan: Arnold, Rudiger, Huisen, Carreras.

Lini tengah: Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Bellingham.

Lini serang: Ibrahim Diaz, Kylian Mbappé.

Pertandingan melawan Mallorca ini berlangsung menjelang pertandingan yang sangat penting, di mana Real Madrid akan menjamu rivalnya Bayern Munich dalam El Clásico Eropa, Selasa mendatang, dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion Santiago Bernabéu.