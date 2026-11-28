Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Cedera terbaru Jamal Musiala tampaknya sangat mungkin dicegah. Vincent Kompany bahkan disebut sempat menyampaikan kekhawatirannya. Kini Musiala kembali harus absen lama dari Bayern Munich.

Musiala kembali mengalami kemunduran. Setelah para petinggi Bayern, termasuk Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, memperdebatkan kondisi kesehatannya secara terbuka , pemain serang yang terus dirundung masalah itu kembali mengalami cedera pada paha kanannya pada pertengahan pekan dan kemungkinan tidak akan bermain lagi pada tahun kalender ini.

Musiala akan kembali absen "hingga pemberitahuan lebih lanjut", demikian pengumuman Bayern Munich pada Jumat. Sejumlah laporan media memperkirakan ia akan menepi selama empat hingga enam pekan. Padahal, cedera itu tampaknya bisa dicegah.

Pasalnya, menurut laporan senada dari Bild dan Sky, Musiala sudah kembali mengalami masalah pada paha saat tampil sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln . Paha itu sebelumnya cedera saat ia membela tim nasional pada September, sehingga ia harus absen sekitar dua bulan.

Iklan Iklan

Namun, di tengah keterbatasan pilihan pemain dan perdebatan soal penyakit absans yang dideritanya, Musiala sangat ingin tampil melawan Lille di Liga Champions. Perdebatan itu memasuki babak baru setelah Rummenigge mengisyaratkan bahwa Musiala mungkin tidak akan pernah kembali ke level performanya dahulu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya HSV Bundesliga 09.30 FCB Tonton

Kompany disebut menyampaikan kekhawatirannya kepada Musiala

Menurut Sky, indikator peradangan Musiala meningkat setelah pertandingan melawan Köln. Pelatih Vincent Kompany pun khawatir untuk memainkannya melawan Lille dan menyampaikan kekhawatiran itu dalam percakapan pribadi. Namun, Musiala bersikeras ingin bermain.

Dalam kekalahan pertama Bayern musim ini, yang terjadi di Prancis dengan skor 1-2, Musiala masuk menggantikan Tom Bischof pada menit ke-76. Cedera itu disebut kembali kambuh dalam menit-menit yang tersisa. Setelah rasa sakitnya semakin parah, pemeriksaan MRI mengonfirmasi kabar buruk tersebut.

Iklan

Dengan demikian, pelatih Vincent Kompany kembali kehilangan pemain penting di lini serang yang sudah dilanda banyak cedera. Sebelumnya, Harry Kane dan Ismael Saibari telah lebih dulu mengakhiri kiprah mereka pada tahun pertandingan 2026 akibat robekan ligamen sindesmosis. Keduanya juga akan melewatkan sebagian besar musim semi.

Meski begitu, Bayern Munich juga menyampaikan kabar baik pada Jumat. Serge Gnabry dan Alphonso Davies, yang mengalami cedera otot masing-masing pada akhir Oktober dan awal November, telah kembali berlatih bersama tim. Keduanya bisa kembali berperan penting menjelang akhir tahun.