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Pelatih kepala Bayern Munich, Vincent Kompany, meminta semua pihak tetap tenang menyikapi performa terkini penyerang remaja Lennart Karl setelah mencadangkannya saat menghadapi Arsenal. Meski menit bermain Karl di Allianz Arena berkurang, pelatih asal Belgia itu menegaskan sang penyerang yang dinilai sangat menjanjikan tetap mendapat dukungan penuh dari stafnya.

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Pelatih asal Belgia bela pemain muda yang dicadangkan

Kompany sama sekali tidak khawatir dengan awal musim Karl yang lambat dan yakin penyerang berusia 18 tahun itu akan segera kembali ke performa terbaiknya. Setelah menjalani musim lalu yang mencuri perhatian, pemain muda tersebut mendapat menit bermain yang terbatas dalam beberapa pekan terakhir. Ia bahkan masuk daftar pemain cadangan saat Bayern bermain imbang 2-2 dengan Arsenal di Liga Champions pada Rabu, meski pemain sayap Michael Olise absen karena skorsing.

Staf pelatih tetap percaya sepenuhnya

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Karl membuktikan dirinya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Bavaria musim lalu berkat kualitas teknik, kemampuan menggiring bola secara langsung, dan penyelesaian akhir yang tajam di sepertiga akhir lapangan. Namun, ia masih berupaya memulihkan ketajamannya dalam pertandingan setelah cedera otot serius yang dialaminya pada Juni membuatnya absen dari Piala Dunia 2026 dan menepikannya selama sekitar 12 minggu hingga akhir Agustus.

Menanggapi berkurangnya peran pemain muda itu setelah peluit akhir laga melawan Arsenal, Kompany menjelaskan: "Ritme dan performanya akan datang. Dia belum bermain pada level seperti musim lalu, tetapi itu juga tidak masalah. Dia tahu hal seperti ini bisa terjadi, dia tahu kami sabar menunggunya. Pada waktunya, kesempatan dia akan datang dan dia akan menunjukkan Lennart Karl yang kita semua kenal."

Hambatan pada musim panas mengganggu perkembangan

Kembali setelah absen selama tiga bulan menjadi tantangan ganda bagi lulusan akademi itu karena ketatnya persaingan memperebutkan posisi di lini serang klub. Bahkan ketika Olise tidak tersedia pada pertengahan pekan, juara Jerman itu masih bisa mengandalkan penyerang berpengalaman seperti Luis Diaz, Serge Gnabry, dan Jamal Musiala, sementara rekrutan musim panas Ismail Saibari menambah kedalaman lini depan.

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Menyoroti kendala fisik yang harus diatasi pemain muda itu sejak musim panas, pelatih Bayern tersebut menambahkan: "Dia masih muda, dia mengalami beberapa cedera. Performanya akan datang, saya tidak khawatir."

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Persaingan ketat menanti prospek yang kembali

IMAGO

Alih-alih terburu-buru mengembalikan pemain muda itu ke susunan pemain utama, staf pelatih Bayern siap memberinya waktu untuk memulihkan kepercayaan diri dan ritmenya secara bertahap. Fokus terdekat Karl adalah memberi dampak dari bangku cadangan dalam laga-laga Bundesliga dan Liga Champions mendatang agar bisa menggeser rekan-rekan setimnya yang lebih senior. Dengan para petinggi klub tetap percaya pada kemampuannya, penyerang itu memiliki kesempatan untuk membangkitkan kembali musimnya.