Hal itu diumumkan oleh juara rekor Jerman tersebut pada Jumat. Klub tidak memberikan rincian pasti mengenai durasi kontrak. Menurut surat kabar Bild, kontrak baru pemain 17 tahun itu berlaku hingga 2031.

Kiala pindah dari Hertha BSC ke Kampus FCB pada musim panas 2024 dan bahkan melakoni debut profesionalnya di bawah pelatih Vincent Kompany pada Desember tahun lalu, saat berusia 16 tahun, dalam kemenangan 4-0 atas 1. FC Heidenheim.

"Kami menaruh kepercayaan besar pada Cassiano dan ingin membawanya secara bertahap ke tim utama kami. Dia adalah debutan termuda kedua dalam sejarah tim profesional Bayern, sudah memikul tanggung jawab sebagai kapten di tim Jerman U17, dan memiliki semua yang dibutuhkan untuk menempuh jalannya di FC Bayern. Pada musim lalu dia kurang beruntung karena cedera - sekarang kami menantikan langkah-langkah berikutnya bersamanya," demikian kutipan direktur olahraga Christoph Freund dalam siaran pers tersebut.

Cassiano Kiala diwakili agen ternama Jorge Mendes

Bek tengah itu dianggap sebagai talenta besar. Menurut kabar yang beredar, sejak sekarang dia sudah diyakini mampu menembus tim profesional secara permanen. Negosiasi sebelumnya memang cukup alot. Beberapa klub top disebut-sebut sempat meminati jasa Kiala, dan ayahnya bahkan dikabarkan bertemu dengan petinggi FC Chelsea dan Manchester City. Dia diwakili oleh agensi Gestifute milik agen ternama Jorge Mendes.

Meski demikian, pemain tim nasional junior itu sudah lama pulih dari robekan ligamen syndesmosis yang dialaminya pada Februari. Dalam persiapan pramusim, Kiala kembali menjadi bagian dari skuad profesional dan juga tampil dalam laga uji coba melawan 1. FC Heidenheim.