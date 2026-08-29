Beberapa pekan lalu, Vincent Kompany sudah merasa perlu menempatkan Min-Jae Kim dalam sorotan yang tepat di hadapan publik. Pasalnya, saat itu bek asal Korea Selatan tersebut masih dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Status yang ia sandang sejak kedatangan Jonathan Tah pada musim panas lalu itu kian menguat setidaknya setelah musim lalu, ketika Kim lebih banyak duduk di bangku cadangan dalam laga-laga penting.

Kim, menurut banyak laporan saat itu, boleh meninggalkan Bayern Munich jika ada tawaran yang sesuai. Dan dengan tingkat kepastian yang berbeda-beda, Bayern dan sang bek tengah sendiri kabarnya memang menerima sejumlah pendekatan konkret. Namun justru Kim-lah yang disebut-sebut berkali-kali menolak klub-klub peminat seperti Manchester United, Aston Villa, dan juga Arsenal.

Keputusan yang kini sangat menguntungkan raksasa Jerman itu. Sebab dalam dua laga kompetitif pertama musim ini, bek Korea Selatan tersebut secara mengejutkan masing-masing sekali masuk starting XI menggantikan Dayot Upamecano dan sekali menggantikan Tah - dan ia tampil meyakinkan baik di ajang Piala Super melawan BVB maupun saat pesta kemenangan 5-1 atas VfB Stuttgart pada pembukaan Bundesliga.

Vincent Kompany memuji Kim di Bayern Munich: "Dalam setiap situasi, dia bereaksi dengan tepat"

Bagi Kompany, hal itu tentu saja bukan kejutan. Sebab ketika beberapa pekan lalu ia melontarkan pembelaan tegas untuk bek tengah nominal nomor tiga Bayern itu, sudah terlihat jelas betapa tinggi penilaian pelatih sang juara rekor terhadap Kim - dan bahwa ia sama sekali tidak memandang hierarki di jantung pertahanan Bayern sejelas yang kerap diasumsikan para jurnalis.

Saat Bayern singgah di negara asal Kim pada awal Agustus dalam rangka tur Asia mereka, Kompany bahkan nyaris berbicara dengan penuh kekaguman soal anak asuhnya yang dianggap berada di lapis kedua itu. "Jangan membuat semuanya terdengar begitu mutlak," tegur Kompany kepada para reporter yang ikut dalam rombongan, ketika ditanya soal dugaan peran cadangan permanen yang kembali mengancam Kim: "Kita sedang membicarakan persaingan yang saya sukai. Yang paling penting adalah membuktikan diri di lapangan. Dalam hal ini saya ingin memberi pujian kepada Min-Jae. Apa pun yang terjadi, dia tetap fokus dan membiarkan tindakannya berbicara di lapangan."

Ia mengaku pada musim lalu, ketika Kim baru mendapat peran lebih besar pada pekan-pekan terakhir Bundesliga yang saat itu sudah dipastikan, ia beberapa kali ingin mencari kesempatan berbicara dengan pemain 29 tahun itu, tetapi berulang kali mengurungkan niatnya. "Saya punya banyak situasi di mana saya berpikir: Mungkin sekarang adalah momen yang tepat untuk berbicara dengan Min-Jae," tutur Kompany. "Kadang saya bicara dengannya, kadang saya membiarkannya sendiri. Dalam setiap situasi, dia bereaksi dengan tepat dan memberikan segalanya dalam latihan maupun di lapangan."

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Min-Jae Kim menikmati posisi yang tinggi di Bayern Munich: "Karakter yang luar biasa"

Bayern kini memetik hasil dari manajemen skuad Kompany yang berhasil dan sikap Kim yang tenang serta sangat profesional dalam menghadapi situasi ini. Sebab musim yang akan datang, sesuai rencana seperti yang sudah diketahui, baru akan berakhir pada 5 Juni 2027 di Madrid. Periode beban yang panjang dan terus-menerus menanti para pemain Bayern dalam perjalanan menuju ke sana - dan itu setelah jeda musim panas yang sangat singkat akibat Piala Dunia, yang terutama masih mungkin sangat terasa bagi Upamecano. Bukan tanpa alasan Kompany mengistirahatkan semifinalis Piala Dunia itu saat melawan BVB di Piala Super.

Karena itu, sangat tepat bahwa Bayern tidak membiarkan alternatif yang saat ini benar-benar bisa diandalkan seperti Kim pergi pada musim panas ini. Atau jika dibalik, merupakan keberuntungan bagi FCB bahwa mantan "Monster" dari SSC Napoli itu memutuskan untuk tidak hengkang dan memilih bersaing di Munich. Kepergiannya memang bisa saja kembali menghasilkan pemasukan transfer yang besar bagi Bayern, tetapi juga akan membuat mereka kehilangan pemain skuad penting yang kini sejak awal sudah memungkinkan mereka mengatur beban pada awal musim tanpa rasa khawatir.

Terlebih lagi, Kim menikmati posisi yang sangat tinggi di dalam tim meski ada anggapan tertentu yang berlawanan karena sifatnya yang agak pemalu. "Karakter yang luar biasa, semua orang di tim menyukainya," kata Serge Gnabry beberapa bulan lalu tentang Kim, yang sangat jarang tampil di hadapan publik.

Dan Kompany juga baru-baru ini menegaskan bahwa pemain Korea Selatan itu sejatinya sosok yang benar-benar bisa mencairkan suasana. "Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa dia juga punya selera humor yang luar biasa," kata pelatih asal Belgia itu: "Itu benar sekali. Setiap kali ada pemain berdiri di samping Min-Jae, dia mulai tertawa. Mungkin itu sisi dirinya yang tidak diketahui orang-orang."

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Min-Jae Kim di Bayern Munich: dari "Monster" menjadi biang kesalahan

Apa yang secara murni dari sisi olahraga selama ini dikaitkan "orang-orang" dengan Kim sejak kedatangannya di Munich pada 2023, kadang - dan lama-lama semakin sering - tidak begitu menyanjung.

Pada musim 2023/24, ia melakukan dua kesalahan dalam leg pertama semifinal melawan Real Madrid, yang bahkan dikritik secara terbuka oleh pelatih saat itu Thomas Tuchel dan setelahnya membuat Kim tersisih demi Matthijs de Ligt dan Eric Dier.

Dari "Monster" menjadi biang kesalahan, begitulah kritik yang mengemuka terutama setelah penampilan lemahnya melawan Inter Milan di laga-laga perempat-final Liga Champions, ketika ia setidaknya terlibat dalam tiga dari empat gol yang bersarang. Yang terlupakan dalam hal itu: pada saat tersebut Kim merupakan salah satu pemain dengan beban paling besar di dunia karena perjalanan jauhnya ke tim nasional dan penataan jadwal secara umum. FIFPro bahkan sampai membunyikan alarm secara terbuka untuk dirinya dan memperingatkan adanya risiko kerusakan kesehatan jangka panjang pada pemain Korea Selatan tersebut, yang saat itu sejak musim dingin memang sudah menjalani sisa musim sambil menahan masalah tendon Achilles yang membandel.

Min-Jae Kim puas dengan peran backup di Bayern Munich

Mungkin juga karena latar belakang itu, Kim sendiri tampak jauh dari rasa tidak puas ketika Bayern merekrut Tah secara gratis pada musim panas lalu dan menempatkannya tepat di depannya. Saat Tah langsung menjadi pemain inti dan bahkan masuk dewan tim, Kim sejak itu harus duduk di bangku cadangan.

"Saya belum pernah mengalami periode panjang di mana saya tidak bermain, jadi pada awalnya itu agak sulit. Tetapi seiring waktu saya menyadari bahwa ada sisi positif dari situasi itu," katanya kepada media Korea Footballist pada pertengahan April: "Saya selalu berpikir bahwa terus bermain adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan situasi saya sebagai penantang."

Hal yang sama ia ulangi lagi pada Agustus, setelah Kompany melontarkan pujian setinggi langit kepadanya. "Saya sangat senang bisa bersaing dengan Jonathan Tah dan Dayot Upamecano," ujarnya saat itu: "Di Bayern Munich, setiap musim selalu ada persaingan yang ketat. Tetapi kami juga saling memahami dengan baik. Dan kami banyak berdiskusi, jadi saya sangat puas. Saya bisa belajar banyak dari mereka."

Dayot Upamecano bisa menjadi teladan bagi Kim di Bayern Munich

Mungkin setidaknya Upamecano memang menjadi teladannya. Bek Prancis itu juga sempat memiliki reputasi meragukan setelah kepindahannya dari RB Leipzig, sebagai sosok ceroboh atau bahkan "Pannen-Upa", seperti julukan yang diberikan Bild kepadanya setelah penampilan horornya yang legendaris melawan Borussia Mönchengladbach di DFB-Pokal dalam kekalahan telak bersejarah 0-5.

Berkali-kali, permainan bek tengah yang sangat berbakat itu diwarnai kesalahan-kesalahan yang terkadang mencengangkan dan berujung gol untuk lawan. Namun kini ia nyaris sepenuhnya menghilangkan hal itu. Upamecano dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Mungkin Kim belum sampai pada level itu, tetapi pada musim panas ini sangat terlihat bahwa pemain Korea Selatan itu kembali lebih mendekati "Monster" dari Italia yang dulu membuat Bayern rela membayar biaya transfer sebesar €50 juta.

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Min-Jae Kim jadi pemenang tersembunyi musim panas Bayern Munich

Sebab dari segi performa - setidaknya itu yang ditunjukkan dua laga kompetitif pertama musim ini - bek Korea Selatan itu untuk sementara berhasil melepaskan diri dari reputasinya yang meragukan sebagai biang kesalahan. Melawan BVB, Kim tampil sangat solid dan bahkan lebih baik daripada Tah di sebelahnya. Saat menghadapi VfB pada pekan pembuka Bundesliga, ia juga tidak goyah meski sempat terjadi kesalahpahaman dengan Joshua Kimmich di awal laga.

Baik pemain Korea Selatan itu maupun kapten timnas Jerman yang terlalu bersemangat tersebut sama-sama melompat untuk menyundul bola, Kimmich tanpa sengaja memperpanjang bola ke arah lari Dzenan Pejcinovic, tetapi Upamecano melakukan sapuan. Setelah itu, Kim menegaskan kesan positif dari masa pramusim, memainkan beberapa umpan datar cerdas dalam pembangunan serangan, tampil sangat dinamis dalam duel lari, serta tegas dalam duel-duel di darat maupun di udara.

Kim tampak benar-benar berada dalam kondisi prima pada awal musim. Bisa jadi ia memang mendapat manfaat dari fakta bahwa pada musim lalu ia "hanya" bermain 2.051 menit dibanding 3593 menit pada musim sebelumnya - dan sebagian dari menit itu dijalani dalam kondisi tidak bugar - serta sering harus memberi jalan kepada Tah dan Upamecano. Ada kesan bahwa masa-masa sebagai nomor tiga yang jelas di posisi bek tengah justru memberinya dampak positif, terutama secara fisik, tetapi juga mental.

Bagi Kompany dan Bayern, itu adalah berkah. Bahwa pada akhirnya akan tercipta persaingan serius di posisi bek tengah dan pelatih asal Belgia itu sampai membongkar duet mapan Upamecano/Tah bahkan dalam laga-laga terpenting musim ini, saat ini memang masih tampak sangat tidak mungkin meski perkembangan Kim patut diperhatikan. Tetapi: seperti kata Kompany, orang tak boleh "membuat semuanya terdengar begitu mutlak".

Min-Jae Kim: statistik dan data performa di Bayern Munich

Musim Pertandingan Gol Assist Menit bermain 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







