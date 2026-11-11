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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Vincent Kompany kembali ke pusat latihan Bayern Munich untuk pertama kalinya sejak kolaps secara mengejutkan dan dirawat di rumah sakit

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Vincent Kompany kembali ke pusat latihan Bayern Munich untuk pertama kalinya sejak kolaps secara mendadak dan mengkhawatirkan bulan lalu. Pelatih berusia 40 tahun itu masih menjalani pemulihan dari iritasi meninges dan dislokasi bahu, sementara waktu pasti kepulangannya ke tepi lapangan belum dikonfirmasi.

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Kompany Kembali ke Sabener Strasse

Kompany kembali ke pusat latihan Bayern untuk pertama kalinya sejak ia tiba-tiba kolaps pada 23 Oktober. Pelatih berusia 40 tahun itu jatuh sakit saat sesi latihan rutin bersama tim kedua klub, sehingga staf dan para pemain langsung mengkhawatirkan kondisinya.

Tenaga medis kemudian mendiagnosis pelatih asal Belgia itu mengalami iritasi meningen setelah insiden yang mengkhawatirkan tersebut. Masalah kesehatan serius ini membuatnya harus meninggalkan tugasnya untuk sementara waktu. Ia pun absen dalam lima pertandingan terakhir Bayern di semua kompetisi.

Klub kini secara resmi mengonfirmasi bahwa pelatihnya tengah "dalam proses pemulihan" setelah melewati masa sulit. Ia akan melanjutkan rehabilitasinya di lingkungan yang sudah dikenalnya, yakni kompleks Sabener Strasse.

Mengatasi Dislokasi Bahu yang Menyakitkan

Selain diagnosis awal berupa iritasi meningen, Kompany juga mengalami cedera fisik yang menyakitkan. Sang pelatih dilaporkan mengalami dislokasi bahu ketika terjatuh ke lapangan saat kolaps di tempat latihan.

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Ia baru-baru ini terlihat tiba di kompleks Sabener Strasse dengan lengan ditopang penyangga saat memulai program rehabilitasi fisik yang disesuaikan dengan kondisinya. Pernyataan resmi klub menenangkan para pendukung dengan menyebut bahwa kondisi sang pelatih terus membaik seiring upayanya memulihkan kebugaran secara keseluruhan.

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Direktur olahraga Max Eberl memimpin komunikasi dengan pihak luar dan memberikan kabar terbaru secara berkala mengenai kondisi kesehatan Kompany. Jajaran pimpinan Bayern memastikan pelatih kepala mereka mendapat dukungan medis terbaik dalam masa sulit ini.

Danks Ambil Alih Tanpa Kendala

Aaron Danks mengambil alih kendali tim utama sementara Kompany sepenuhnya berfokus pada pemulihannya. Asisten pelatih itu berhasil melewati rangkaian pertandingan yang sangat menantang selama sang pelatih terpaksa absen.

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Danks baru-baru ini memimpin tim meraih kemenangan impresif 2-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions, dengan tim menunjukkan disiplin taktik di pentas Eropa. Ia kemudian membawa tim meraih hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah melawan Borussia Dortmund dalam duel domestik papan atas yang sangat dinantikan.

Hasil-hasil penting tersebut menjaga Bayern tetap berada di jalur yang tepat, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Bayern saat ini memuncaki klasemen Bundesliga, unggul atas rivalnya, Dortmund, hanya berkat selisih gol setelah awal musim yang menegangkan.

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Menanti Kembali ke Pinggir Lapangan

Meski Kompany menunjukkan perkembangan positif menuju pemulihan penuh, tanggal pasti kembalinya ia ke bangku pelatih masih belum dikonfirmasi. Staf medis klub tentu tidak akan terburu-buru dalam proses rehabilitasinya dan mengutamakan kesehatan jangka panjangnya ketimbang kebutuhan tim dalam waktu dekat.

Jeda internasional saat ini memberi sang pelatih kesempatan yang tepat untuk sepenuhnya berfokus pada kesehatannya tanpa tekanan jadwal pertandingan klub yang padat. Sementara itu, Danks diperkirakan akan terus memimpin sesi latihan tim utama dan persiapan taktik.

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Bayern akan kembali berlaga di Bundesliga pada Jumat, 20 November. Mereka akan menjamu Koln di Allianz Arena dengan harapan meraih tiga poin dan mempertahankan keunggulan tipis di puncak klasemen kasta tertinggi sepakbola Jerman.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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