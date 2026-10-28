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Vincent Kompany telah keluar dari rumah sakit, lima hari setelah pingsan di pusat latihan Bayern Munich pada Jumat. Max Eberl mengungkapkan bahwa pelatih kepala tersebut didiagnosis mengalami iritasi meningen. Meski belum ada kepastian kapan ia akan kembali, anggota dewan Bayern yang membidangi olahraga itu yakin Kompany akan segera pulih sepenuhnya.

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Kompany ambruk akibat iritasi meningen

Kompany diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada Rabu, lima hari setelah ia jatuh sakit di markas klub di Säbener Strasse. Menurut The Athletic, saat itu ia sedang menyaksikan sesi latihan yang melibatkan tim kedua Bayern, setelah terserang infeksi virus pada pekan sebelumnya.

Eberl kini menjelaskan bahwa kondisi Kompany didiagnosis sebagai iritasi meningen. Platform medis ebm.one menggambarkan meningisme sebagai peradangan atau iritasi pada meningen, yakni selaput pelindung yang menyelubungi otak dan sumsum tulang belakang, tanpa disertai gejala lain meningitis.

Eberl yakin Kompany akan segera pulih sepenuhnya

Berbicara pada Rabu menjelang laga Bayern melawan Magdeburg dari divisi kedua di DFB-Pokal, Eberl mengatakan: "Sejujurnya, kondisinya baik mengingat keadaan yang dialaminya… Saya tidak akan mengatakan sangat baik, tetapi kondisinya baik. Hari ini ia diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Itu kabar terbesar dan terbaik bagi kami semua."

Ia menambahkan: "Mereka sudah menemukan penyebabnya: Iritasi meningenlah yang menyebabkan kejadian pada Jumat itu. Namun, saya yakin ia akan segera pulih 100 persen, bisa pulang dan menjalani rehabilitasi di rumah."

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Kompany mengaku tidak mendengarkan kondisi tubuhnya

Kompany telah berbicara tentang penyakitnya setelah hasil imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions pada Rabu lalu. Ia mengatakan kepada Bild: "Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya dan mencapai apa yang Anda bisa. Saya terserang virus yang cukup parah pekan lalu, dan tentu saja saya tidak mendengarkan tubuh saya. Jadi, pada suatu titik, tubuh saya seolah berkata, 'Berhenti sekarang!'"

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Selain infeksi tersebut, mantan bek itu juga sedang memulihkan cedera pinggul yang membatasi pergerakannya. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan RB Leipzig dan Arsenal, ia hanya sesekali berdiri di area teknis dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk di bangku cadangan.

Belum ada jadwal kepulangan Kompany ke tepi lapangan jelang laga melawan Dortmund

Belum ada jadwal yang ditetapkan untuk kembalinya Kompany karena hal itu bergantung pada pemulihannya. Para asistennya, Aaron Danks dan Rene Maric, akan terus memimpin tim utama selama ia absen.

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Setelah menghadapi Magdeburg, Bayern akan menjamu Borussia Dortmund pada Sabtu. Kedua tim sama-sama mengoleksi 17 poin di puncak klasemen Bundesliga, sebelum Bayern bertandang ke markas Atletico Madrid di Liga Champions tiga hari kemudian.



