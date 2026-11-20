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Di tengah kecaman luas, Bayern menjual Matthijs de Ligt pada 2024, bukan Dayot Upamecano. Sejak itu, perjalanan karier keduanya nyaris tak mungkin lebih berbeda.

Pada musim panas 2024, Vincent Kompany mulai melatih Bayern dan langsung memprakarsai keputusan yang cukup tidak populer, setidaknya demikian laporan berbagai pihak saat itu. Keputusan tersebut menyangkut susunan bek tengah tim untuk ke depan.

Dengan Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier, dan rekrutan baru Hiroki ito, klub asal Munich itu memiliki lima bek tengah. Salah satunya harus dilepas. Kabarnya, petinggi klub menginginkan Upamecano yang pergi. Namun, Kompany melihat potensi besar dalam diri Upamecano, terutama karena kecepatannya. Karena itu, menurut kabar yang beredar, pelatih baru tersebut justru memilih agar de Ligt dijual.

Pada akhirnya, pemain asal Belanda itu pindah ke Manchester United dengan nilai transfer 45 juta euro. Setelah menjalani satu tahun yang buruk di sana, kini ia dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Sebaliknya, Upamecano berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia bersama Bayern. Keputusan yang saat itu tampak cukup meragukan kini terbukti sepenuhnya tepat.

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Petisi menuntut Matthijs de Ligt tetap di Bayern

Mari menengok ke belakang. Setahun setelah Upamecano didatangkan dari RB Leipzig seharga 42,5 juta euro, Julian Nagelsmann menginginkan satu lagi bek tengah kelas atas pada 2022. Yang datang, di luar dugaan semua pihak, adalah Matthijs de Ligt. Bayern membayar Juventus Turin sebesar 67 juta euro untuk mantan pemain ajaib Ajax Amsterdam itu. Meski nilai transfernya tinggi, kepindahan tersebut dipuji sebagai keberhasilan besar karena de Ligt, yang saat itu berusia 22 tahun, dianggap sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di dunia.

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De Ligt pun memenuhi ekspektasi. Seusai musim pertamanya, ia bahkan menempati peringkat kedua dalam pemilihan pemain terbaik Bayern tahun itu, di belakang Jamal Musiala. Pada musim keduanya, ia kembali menjadi bek tengah Bayern yang paling bisa diandalkan. Berkat permainan penuh pengorbanan dan sikapnya yang mudah didekati, de Ligt menjadi kesayangan suporter. Lalu, tiba-tiba ia hendak dijual? Bukannya Upamecano, yang rentan cedera dan kerap melakukan kesalahan?

Untuk mencegahnya, suporter Bayern membuat petisi daring bertajuk "Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!" yang antara lain berbunyi: "Menjual Matthijs de Ligt jelas merupakan keputusan yang salah dan kami pasti akan sangat menyesalinya. Karena itu, kami menyuarakan pendapat untuk menegaskan bahwa kita TIDAK boleh melakukan kesalahan ini!"

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Sebanyak 71.840 orang menandatangani petisi itu. "Itu menyentuh hati saya," kata de Ligt. Namun, petinggi Bayern mengabaikan keinginan suporter dan menjual de Ligt ke Manchester United pada pertengahan Agustus.

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Dayot Upamecano memperpanjang kontrak pada awal 2026

Sejak itu, Kompany biasanya mengandalkan Upamecano dan Kim di posisi bek tengah. Meski sesekali terjadi kesalahan, duet tersebut secara keseluruhan bekerja dengan sangat baik. Sementara itu, de Ligt kesulitan di klub barunya dan dengan cepat menjadi sasaran para pengamat sepak bola televisi Inggris yang tajam dalam mengkritik, seperti yang dialami hampir setiap rekrutan baru Manchester United selama bertahun-tahun.

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"Ini bukan soal kami merasa terbukti benar. Matthijs de Ligt juga bek tengah papan atas," kata direktur olahraga Max Eberl pada November. "Namun, kami harus mengambil keputusan. Kami sudah melakukannya dan keputusan itu berhasil." Paling lambat sejak musim berikutnya, 2025/26, perubahan sikap yang tampaknya diprakarsai Kompany itu terbukti sebagai langkah yang sepenuhnya tepat.

Upamecano tampil semakin stabil pada level yang mengesankan bersama rekrutan baru Jonathan Tah. Pada awal 2026, bek asal Prancis yang kini berusia 28 tahun itu pun mendapat kontrak baru bernilai tinggi hingga 2030 serta uang penandatanganan kontrak yang kabarnya mencapai 20 juta euro. Sebaliknya, setelah sempat tampil agak lebih baik pada musim gugur 2025, de Ligt mengalami cedera punggung dan harus menepi.

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Manchester United: Mengapa Matthijs de Ligt absen begitu lama?

Pelatih United saat itu, Ruben Amorim, menyebut cederanya "masalah kecil", tetapi penilaian itu terbukti sangat keliru. Setelah mengalami banyak kemunduran dalam pemulihannya, de Ligt baru kembali ke lapangan latihan setelah absen berbulan-bulan. Namun, pada Mei ia akhirnya tetap harus menjalani operasi. Itu membuatnya tak hanya melewatkan sisa musim, tetapi juga kesempatan tampil di Piala Dunia bersama tim nasional Belanda.

De Ligt baru kembali bermain pada akhir Oktober saat timnya kalah 1-4 dari Como Calcio di Liga Champions. Sejak itu, ia hanya sekali lagi tampil singkat di kompetisi tersebut. Penampilan terakhirnya di Liga Primer terjadi pada 30 November 2025, hampir setahun lalu. Michael Carrick biasanya mengandalkan Harry Maguire dan Lisandro Martinez di posisi bek tengah. Ketika Martinez belakangan absen karena skorsing, Lenny Yoro, yang biasanya menjadi bek kanan utama, justru menjadi starter di posisi bek tengah. Ayden Heaven, yang baru berusia 20 tahun, juga mendapat menit bermain di posisi itu.

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Carrick dipecat saat jeda pertandingan internasional dan digantikan Mauricio Pochettino, sehingga rangkaian kejadian unik dalam karier de Ligt pun berlanjut . Sepanjang karier profesionalnya, ia belum pernah memulai dua musim berturut-turut di bawah pelatih yang sama. Hal itu juga akan berlaku pada musim mendatang. Terlepas dari itu, saat ini bahkan belum jelas klub mana yang akan dibelanya saat itu.

Meski kontraknya yang bernilai tinggi berlaku hingga 2029, de Ligt sudah lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Ia bahkan mungkin pergi pada musim dingin. "De Ligt harus pergi," tuntut legenda klub Gary Neville baru-baru ini, misalnya. Kabarnya, Inter Milan dan Besiktas Istanbul termasuk klub yang mempertimbangkan transfer pemain yang masih berusia 27 tahun itu.