Vincent Kompany diduga mengalami dislokasi bahu setelah ambruk saat latihan Bayern Munich, sementara dokter mengesampingkan kemungkinan serangan jantung dan stroke

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Vincent Kompany diyakini mengalami dislokasi bahu setelah ambruk di pusat latihan Bayern Munich. Dokter telah mengesampingkan kemungkinan serangan jantung dan stroke. Pelatih Bayern itu masih dirawat di rumah sakit sementara pemeriksaan berlanjut. Peraih Ballon d'Or Harry Kane mengungkapkan bahwa Kompany meneleponnya pada Senin dan menegaskan bahwa ia merasa sehat serta sedang dalam proses pemulihan.

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Kompany mengalami kejang setelah kolaps di tempat latihan

Kompany belum mendampingi tim di pinggir lapangan sejak memimpin Bayern saat bermain imbang melawan Arsenal di Liga Champions pekan lalu. Ia kolaps di tempat latihan klub lima hari lalu. Menurut BILD, ia juga mengalami kejang setelah jatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit.

Media Jerman itu melaporkan bahwa kondisinya diyakini tidak mengancam nyawa. Kemungkinan serangan jantung dan stroke telah dikesampingkan, meski dokter masih menyelidiki kemungkinan masalah pada otaknya. Laporan awal mengaitkan absennya Kompany dengan infeksi virus yang menyebabkan masalah pada jaringan parut lama di pinggulnya.

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