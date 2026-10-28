Vincent Kompany diduga mengalami dislokasi bahu setelah ambruk saat latihan Bayern Munich, sementara dokter mengesampingkan kemungkinan serangan jantung dan stroke

Kompany mengalami kejang setelah kolaps di tempat latihan
Kompany belum mendampingi tim di pinggir lapangan sejak memimpin Bayern saat bermain imbang melawan Arsenal di Liga Champions pekan lalu. Ia kolaps di tempat latihan klub lima hari lalu. Menurut BILD, ia juga mengalami kejang setelah jatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit.
Media Jerman itu melaporkan bahwa kondisinya diyakini tidak mengancam nyawa. Kemungkinan serangan jantung dan stroke telah dikesampingkan, meski dokter masih menyelidiki kemungkinan masalah pada otaknya. Laporan awal mengaitkan absennya Kompany dengan infeksi virus yang menyebabkan masalah pada jaringan parut lama di pinggulnya.