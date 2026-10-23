Vincent Kompany dibawa ke rumah sakit setelah dokter darurat dipanggil ke tempat latihan Bayern Munich

Layanan darurat dikerahkan ke pusat latihan Bayern Munich
Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany dibawa ke rumah sakit di Munich pada Jumat sore dengan didampingi seorang dokter darurat, menurut BILD. Helikopter ambulans udara dilaporkan mendarat di fasilitas latihan klub di Sabener Strasse.
Pelatih asal Belgia berusia 40 tahun itu dibawa dengan ambulans setelah petugas medis tiba.
Bayern Munich belum memberikan kabar terbaru maupun pernyataan resmi mengenai kondisi Kompany.
Kompany ungkap dampak infeksi virus parah
Insiden ini terjadi di tengah sakit yang masih dialami Kompany setelah ia terjangkit infeksi virus parah pada pekan sebelumnya. Saat berbicara kepada wartawan seusai hasil imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions pada Rabu, Kompany mengakui bahwa ia terlalu memaksakan diri meski merasa tidak sehat.
“Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya dan mengurus semuanya,” kata Kompany.
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“Saya terjangkit virus yang cukup parah pekan lalu. Tentu saja, saya tidak mendengarkan tubuh saya, dan akhirnya tubuh saya berkata: Sekarang berhenti!”
Masalah kesehatan berkepanjangan ganggu tugas Kompany di pinggir lapangan dan saat latihan
Sebelumnya, penyakit itu memaksa Kompany berbaring di sofa di ruang kerjanya saat jeda pertandingan dan setelah Bayern menang 6-1 atas RB Leipzig. Infeksi tersebut dilaporkan menyebabkan komplikasi pada jaringan parut lama, sehingga gerakan sederhana seperti menaiki tangga menjadi sulit.
Ia absen dari sesi latihan tim utama pada awal pekan dan menyerahkan tugas berbicara kepada pers kepada asisten pelatih Aaron Danks.
“Hal terpenting, yang saat ini kami anjurkan kepadanya, adalah beristirahat dan mengambil waktu sebanyak yang ia butuhkan, berapa pun lamanya,” kata Danks pada Selasa.
Kekhawatiran meningkat sementara Bayern menunggu kepastian medis
Meski sakit, Kompany kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan untuk pertandingan melawan Arsenal di Allianz Arena pada Rabu.
Alasan pasti Kompany dibawa ke rumah sakit secara darurat pada Jumat dan kondisinya saat ini belum dikonfirmasi.
Kabar lebih lanjut diperkirakan akan menyusul seiring Bayern Munich memantau pemulihan pelatihnya.