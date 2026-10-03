Nelo Vingada, mantan pelatih timnas Portugal, menilai bahwa Cristiano Ronaldo, sang kapten tim, tidak layak mendapat "perlakuan khusus", seraya menyoroti kemiripan antara krisisnya dengan Jorge Jesus dan bentrokan Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, dengan pelatihnya Hossam Hassan.

Ronaldo menimbulkan kehebohan besar di Portugal, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas pada Rabu lalu menjelang pertandingan melawan Denmark dalam ajang UEFA Nations League, sebagai protes atas tidak dimainkannya ia pada laga melawan Norwegia, serta pernyataan keras Jesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah "pemegang keputusan pertama dan terakhir dalam susunan pemain".

"Keduanya melakukan kesalahan"

Jesus menjanjikan Ronaldo untuk tampil pada laga melawan Norwegia, dan ia memang memintanya melakukan pemanasan di babak kedua. Hal itu berlangsung selama sekitar 30 menit, namun pada akhirnya sang pemain tidak diturunkan.

Mengenai apakah Jesus melakukan kesalahan dengan tindakannya terhadap sang kapten timnas, Vingada mengatakan dalam pernyataan khusus kepada Kooora, "Ketika kita berhadapan dengan krisis sebesar ini, pandangan dan pengalaman saya memberi tahu saya bahwa kedua belah pihak memikul tanggung jawab, dan bahwa ada sesuatu yang terjadi secara keliru".

Ia menambahkan, "Yang kita ketahui adalah pelatih mengatakan bahwa Ronaldo akan bermain selama 25 atau 30 menit. Dari sudut pandang saya, sulit dan tidak baik memberikan janji semacam itu, karena tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi selama pertandingan".

Pria berusia 73 tahun itu melanjutkan, "Masalahnya adalah Ronaldo terus melakukan pemanasan selama 30 menit, dan pelatih tidak menurunkannya ke lapangan, bahkan tidak pula mengucapkan sepatah kata sederhana kepadanya".

Di sisi lain, Vingada melayangkan kritik kepada Ronaldo, dengan menyatakan, "Ketika ia meninggalkan lapangan (dengan marah), sudah pasti masalah besar akan terjadi. Karena itu, kedua belah pihak memikul tanggung jawab, mengingat posisi mereka masing-masing. Keduanya mengambil langkah-langkah yang mengarah pada konfrontasi".

Tidak ada pengecualian di timnas

Mengenai apakah Ronaldo layak mendapat perlakuan khusus di timnas Portugal, mengingat sejarah panjangnya, Vingada menjelaskan, "Ronaldo, sebagai pemain dan kapten, memikul tanggung jawab yang lebih besar, tetapi pada akhirnya ia harus diperlakukan seperti yang lain".

Namun ia menambahkan, "Tetapi tentu saja, ia layak, bukan perlakuan khusus, melainkan hubungan yang berbeda, mengingat kedudukannya dan segala hal yang telah ia persembahkan".

Mengenai pendapatnya tentang pernyataan Arturo Vidal, bintang timnas Chili sebelumnya, yang mengatakan bahwa "Ronaldo berhak melakukan apa pun yang ia inginkan", pelatih veteran Portugal itu mengomentari, "Ini adalah pendapat seseorang yang juga ingin mendapatkan keistimewaan khusus ketika ia masih menjadi pemain".

Vingada, yang menangani timnas Portugal selama 6 bulan pada 1993, melanjutkan, "Para pemain besar dan bintang harus menjadi teladan bagi yang lain. Pada tingkat profesional, tidak ada seorang pun yang bisa mengkritik Ronaldo atau menyentuh apa yang telah ia persembahkan. Adapun bagi saya, saya menilai Arturo Vidal tidak memberikan analisis yang baik atas situasi ini".

"Ronaldo tidak lagi seperti dahulu"

Mengenai laporan pers yang menyebutkan bahwa Jesus tengah mempertimbangkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ronaldo, Vingada berkomentar, "Saya akan berbicara tentang apa yang akan saya lakukan seandainya saya berada di posisi Jesus. Dahulu saya adalah pelatih utama untuk semua kategori timnas, dan terkadang saya menghadapi beberapa masalah atau perbedaan pandangan menyangkut sejumlah situasi".

Pelatih yang pernah menangani Zamalek Mesir dan Wydad Maroko itu melanjutkan, "Saya rasa segera setelah apa yang terjadi antara Jesus dan Ronaldo, seandainya keduanya duduk dan berbicara berdua saja, mereka pasti bisa menghindari masalah yang sangat besar ini".

Ketika ditanya apakah Ronaldo merupakan beban bagi timnas Portugal, Vingada menjelaskan, "Ronaldo saat ini, tentu saja, bermain dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ia memiliki pengalaman yang lebih besar, tetapi ia menjadi kurang cepat. Karena itu, penting bagi kita untuk menggali yang terbaik yang bisa ia berikan. Dan saya rasa seandainya kedua belah pihak berbicara dengan terus terang dan terbuka, mereka pasti bisa menghindari situasi ini".

Mengenai apakah Ronaldo harus menerima gagasan untuk duduk sebagai cadangan, ia berkomentar, "Saya ingin menegaskan bahwa keputusan pelatih mengenai cara berkomunikasi dengan pemain atau berbicara kepadanya harus dilakukan dalam ranah pribadi, dan tidak perlu dibawa ke media serta memberikan penjelasan-penjelasan".

Ia melanjutkan, "Pelatih di sini mengatakan bahwa ia berbicara dengan pemain dan Ronaldo menerima sudut pandangnya, tetapi selama pertandingan pelatih tidak menepati apa yang telah disepakati".

"Messi menghindari jebakan Ronaldo"

Mengenai paradoks antara cara perpisahan Lionel Messi dengan Argentina dan Ronaldo dengan Portugal, Vingada menambahkan, "Messi selalu jarang tampil dan memiliki kepribadian yang berbeda. Selain itu, sedikitnya kehadirannya di media sosial menjauhkannya dari banyak masalah yang berpotensi muncul".

Ia menyempurnakan pernyataannya kepada Kooora dengan mengatakan, "Kini, Messi dan orang-orang di sekitarnya mengambil keputusan yang baik dengan memberinya perpisahan yang luar biasa dari timnas. Sayangnya, bahkan seandainya keadaan membaik bagi Ronaldo pada tahap ini, hal itu tidak akan berada pada tingkat yang sama".

Mengenai apakah hal itu menunjukkan bahwa Messi lebih cerdas daripada Ronaldo, ia menjelaskan, "Messi dan orang-orang di sekitarnya lebih realistis, dan mereka mengambil semua langkah sesuai dengan keinginan serta kedudukan sang pemain, dan juga dengan kedudukan timnas Argentina".

"Ronaldo dan Salah mengalami krisis yang sama"

Mengenai perbandingan antara situasi Ronaldo dan Salah, Vingada "tidak melihat perbedaan yang besar".

Mantan direktur teknik Asosiasi Sepak Bola Mesir itu menjelaskan kepada Kooora, "Kita memiliki dua pemain hebat dan dua pribadi luar biasa, yang mengalami kondisi yang mirip. Selain itu, kepribadian Hossam Hassan dan Jorge Jesus mirip dengan cara yang sama".

Salah meninggalkan pemusatan latihan timnas Mesir setelah laga melawan Angola, karena memprotes digantikannya ia setelah 60 menit, serta pernyataan Hossam Hassan terhadap kiper yang cedera Mohamed El Shenawy, menurut laporan-laporan Mesir.

Meskipun Hassan menyatakan bahwa Salah akan kembali ke timnas pada laga uji coba melawan Afrika Selatan, dan bahwa absennya ia dari pertandingan melawan Sudan Selatan adalah untuk menghindari bermain di atas "rumput sintetis", namun bintang Trabzonspor itu terbang ke Turki untuk mengikuti latihan timnya, yang menegaskan kabar perselisihan dengan pelatih Mesir.

Vingada menutup pernyataannya kepada Kooora dengan mengatakan, "Saya berharap semua orang belajar dari apa yang terjadi di sini di Portugal, dan agar hal ini tidak terulang di tempat lain mana pun. Sepak bola, dan para pemain luar biasa ini, harus selalu tetap tersimpan dalam ingatan kita dengan segala hal luar biasa yang telah mereka persembahkan di dalam lapangan".