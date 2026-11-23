Bagikan Ikuti GOAL di Google

Villarreal angkat bicara setelah rumor aneh tentang kesehatan Nicolas Pepe, mantan pemain sayap Arsenal, beredar luas. Klub Spanyol itu mengambil langkah tak biasa dengan mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah klaim bahwa Pepe mengalami cedera mata serius akibat menatap gerhana matahari.

Iklan

Awal mula rumor gerhana matahari

Spekulasi belakangan menyebar di media sosial setelah pemain internasional Pantai Gading berusia 31 tahun itu tampil di La Liga dengan mengenakan masker wajah seusai menjalani operasi mata. Unggahan di internet menyebut masalah kesehatannya bermula ketika ia menatap langsung ke arah matahari saat gerhana matahari di Spanyol pada Agustus.

Rumor itu semakin ramai setelah beredar video Snapchat yang disebut-sebut dibagikan melalui akun Pepe sendiri dan memperlihatkan gerhana tersebut. Sebelumnya, pemain sayap itu absen dalam lima pertandingan pada Oktober setelah menjalani operasi tersebut, sebelum kembali bermain.

Operasi mata yang tak terduga menambah hambatan bagi Nicolas Pepe dalam kiprahnya bersama Villarreal di Spanyol. Penggemar yang memantau ketersediaan pemain dan peluang pertandingan La Liga dapat menggunakan kode promo betwinner aktif kami saat mendaftar untuk memperoleh kredit taruhan tambahan.

Villarreal tegas bantah klaim soal operasi Pepe

Untuk menghentikan spekulasi, klub Spanyol itu menanggapi laporan tersebut secara langsung. Villarreal menegaskan bahwa operasi Pepe sudah dijadwalkan jauh sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan gerhana pada Agustus.

Iklan Iklan

“Menanggapi laporan yang belakangan diterbitkan berbagai media, Villarreal CF menegaskan bahwa klaim operasi mata Nicolas Pepe berkaitan dengan menyaksikan gerhana matahari sama sekali tidak benar,” demikian pernyataan klub.

Topik Terkait

“Operasi tersebut telah dijadwalkan sebelumnya karena alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa itu. Klub mengimbau agar pemberitaan mengenai kesehatan para pemainnya disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab.”

Perjalanan Pepe dari rekrutan termahal Arsenal ke La Liga

Pepe menghabiskan dua tahun terakhir bermain di kasta tertinggi Spanyol setelah bergabung dengan Villarreal seusai membela Trabzonspor di Turki.

Iklan

Sebelum pindah ke Spanyol, pemain sayap itu menjalani periode sulit di Arsenal setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Lille pada musim panas 2019 dengan harga £72 juta, yang kala itu menjadi rekor transfer klub. Gagal memenuhi ekspektasi sesuai nilai transfernya, ia hanya mencetak 27 gol dalam 112 penampilan untuk Arsenal sebelum dipinjamkan dan akhirnya hengkang dengan status bebas transfer.

Kembali mencari menit bermain setelah kekalahan dari Barcelona

Setelah absen dalam lima pertandingan pada Oktober, Pepe berupaya kembali mendapat tempat di Villarreal. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75 dalam kekalahan Villarreal 2-3 dari Barcelona baru-baru ini .

Iklan

Villarreal juga akan berusaha bangkit di lapangan setelah gagal mempertahankan awal yang kuat melawan juara La Liga tersebut. Mereka sempat unggul dua gol dalam tujuh menit pertama sebelum kebobolan dalam rentetan serangan selama sepuluh menit pada babak kedua.