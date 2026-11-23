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Villarreal terpaksa turun tangan setelah rumor aneh mengenai kesehatan mantan winger Arsenal Nicolas Pepe beredar. Kapal Selam Kuning mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah klaim bahwa pemain andalannya mengalami cedera mata serius akibat menatap gerhana matahari.

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Awal mula rumor soal gerhana matahari

Spekulasi belakangan menyebar di media sosial setelah pemain tim nasional Pantai Gading berusia 31 tahun itu tampil di La Liga dengan mengenakan masker wajah seusai menjalani operasi mata. Unggahan di internet menyebut masalah matanya bermula dari tindakan melihat langsung ke arah matahari saat gerhana matahari di Spanyol pada Agustus.

Rumor itu turut dipicu oleh klip Snapchat yang viral, yang disebut-sebut dibagikan melalui akun Pepe sendiri dan memperlihatkan gerhana tersebut. Winger itu sebelumnya absen dalam lima pertandingan pada Oktober setelah menjalani operasi tersebut, sebelum kembali bermain.

Villarreal tegas bantah rumor soal operasi Pepe

Bertekad menghentikan spekulasi, klub Spanyol itu menanggapi laporan tersebut secara langsung. Villarreal menegaskan bahwa operasi itu telah dijadwalkan jauh sebelumnya dan sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pada Agustus tersebut.

"Menanggapi laporan yang belakangan diterbitkan berbagai media, Villarreal CF menegaskan bahwa klaim operasi mata Nicolas Pepe berkaitan dengan tindakan melihat gerhana matahari sama sekali tidak benar," demikian pernyataan klub.

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"Operasi itu telah dijadwalkan sebelumnya atas alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa tersebut. Klub mengimbau agar pemberitaan mengenai kesehatan para pemainnya disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab."

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Perjalanan Pepe dari rekrutan termahal Arsenal ke La Liga

Pepe telah menghabiskan dua tahun terakhir bermain di kasta tertinggi Spanyol setelah bergabung dengan Villarreal seusai memperkuat Trabzonspor di Turki.

Sebelum pindah ke Spanyol, winger itu menjalani masa sulit di Arsenal setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Lille pada musim panas 2019 dengan biaya £72 juta, yang saat itu menjadi rekor klub. Gagal memenuhi ekspektasi sesuai harga transfernya, ia hanya mencetak 27 gol dalam 112 penampilan untuk Arsenal sebelum dipinjamkan dan akhirnya hengkang dengan status bebas transfer.

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Kembali mendapat menit bermain setelah kekalahan dari Barcelona

Setelah absen dalam lima pertandingan pada Oktober, Pepe berupaya kembali mendapat tempat di tim Villarreal. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75 saat Kapal Selam Kuning baru-baru ini kalah 3-2 dari Barcelona .

Villarreal juga akan berusaha bangkit di lapangan setelah gagal mempertahankan awal yang kuat melawan juara La Liga itu. Mereka sempat unggul dua gol dalam tujuh menit pertama sebelum kebobolan dalam rentang 10 menit pada babak kedua.