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Kapten Aston Villa John McGinn menegaskan timnya bisa benar-benar menyulitkan Barcelona saat kedua tim bertemu di Spotify Camp Nou. McGinn menyoroti kemajuan “Villa 2.0” di bawah asuhan Unai Emery, sementara klub asal West Midlands itu berupaya mempertahankan catatan sempurnanya di Liga Champions.

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Villa yang belum terkalahkan uji kemampuan bersaing di Eropa di Catalunya

Aston Villa bertandang ke Spotify Camp Nou pada Selasa malam untuk menghadapi Barcelona dalam laga besar pekan keempat Liga Champions. Tim asuhan Unai Emery datang dengan menempati posisi kedua klasemen fase liga setelah meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan, termasuk atas Fenerbahce dan Viking.

Villa menghadapi laga ini dengan penuh percaya diri setelah menang 2-1 atas Manchester City di Liga Primer.

Sebaliknya, Barcelona asuhan Hansi Flick berada di posisi kedelapan klasemen Eropa setelah kalah dalam dua dari tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

McGinn antusias wujudkan impian masa kecil di stadion bersejarah

Menjelang pertandingan, kapten Villa John McGinn mengakui bahwa bermain di Camp Nou mewujudkan impian seumur hidupnya. "Saya berusia 32 tahun, tetapi perkembangan klub ini memungkinkan saya untuk bermimpi seperti ketika saya berusia sembilan, sepuluh, atau sebelas tahun, yakni bermain di hadapan penonton dalam jumlah besar," ujar McGinn.

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"Ini stadion yang sangat bersejarah, tetapi yang sedang diupayakan klub sekarang adalah menjadikan pengalaman seperti ini sesuatu yang biasa... dan membuat Aston Villa mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Inggris dan Eropa."

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"Sebagai pemain profesional, kami hanya akan menikmati pengalaman ini jika meraih tiga poin," tambah gelandang tersebut.

Mentalitas yang mengutamakan tim dorong transformasi 'Villa 2.0'

McGinn memuji cepatnya para pemain yang direkrut pada musim panas beradaptasi dengan skema taktik Emery dan menyebut skuad saat ini "Villa 2.0". "Mereka menyadari bahwa struktur yang kami bangun selama empat tahun sejak pelatih berada di sini memberi para pemain peluang terbaik," jelas McGinn.

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"Mereka memiliki pemain-pemain kelas dunia... Bukan hanya kemampuan mereka yang luar biasa, hal yang paling membuat saya terkesan adalah kerendahan hati mereka untuk bekerja demi tim."

"Kesuksesan kami selama empat tahun terakhir dibangun di atas prinsip bahwa tidak ada satu pemain pun yang lebih besar daripada pemain lain... Kami juga punya pemain-pemain yang bisa menyulitkan Barcelona," tegasnya.

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Tim Emery incar kelolosan ke fase gugur kompetisi Eropa

Villa berupaya memperbesar keunggulan tiga poin mereka atas Barcelona di klasemen Liga Champions.

Klub asal West Midlands itu berusaha mengandalkan struktur pertahanan yang solid, setelah hanya kebobolan lima gol dalam lima pertandingan terakhir.

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Laga besar tersebut dimulai pada Selasa malam di Barcelona.