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Viktor Gyokeres kembali tampil sebagai Si Kanibal bersama Swedia, tetapi masa depannya di Arsenal tetap belum pasti menjelang Januari, meski ia baru-baru ini menyatakan ingin bertahan.

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Enam gol dalam lima pertandingan. Ia kembali menjadi penentu dalam kemenangan 3-2 Swedia atas Bosnia pada laga terakhir berkat dua golnya. Viktor Gyokeres membawa tim nasionalnya di Grup 4 Liga B Nations League 2026/2027 lolos ke Liga A dengan satu pertandingan tersisa. Format Liga A juga akan berubah mulai edisi berikutnya.

Penyerang tengah kelahiran 1998 itu sedang menunjukkan performa luar biasa dan tampak kembali menjadi pemain yang ditebus Arsenal dari Sporting Lisbon dengan harga lebih dari €70 juta pada musim panas 2025. Namun, performa Si Kanibal bersama tim nasional masih jauh berbeda dibandingkan saat mengenakan seragam The Gunners. Mikel Arteta memberinya kesempatan bermain sangat terbatas dan juga sedang mencari tambahan penyerang di bursa transfer untuk posisi yang sama.

CADANGAN MEWAH BAGI ARTETA - Sejauh musim ini, sang penyerang baru mencatatkan 181 menit di Liga Primer bersama Arsenal. Ia hanya sekali tampil sejak menit pertama dan bahkan menghabiskan 90 menit penuh di bangku cadangan dalam tiga dari sepuluh pertandingan yang telah dimainkan. Catatannya sedikit lebih baik di Liga Champions, dengan satu gol dan dua assist dalam empat pertandingan serta tiga kali menjadi starter. Namun, dalam satu-satunya laga besar yang mereka jalani sejauh ini, melawan Bayern Munich, ia memulai laga di bangku cadangan dan hanya bermain selama 22 menit.

GYOKERES INGIN BERTAHAN - Sudah lama beredar kabar bahwa hubungannya dengan staf pelatih Mikel Arteta memburuk. Namun, Gyokeres membantahnya secara terbuka dan menegaskan bahwa, untuk saat ini, ia ingin berusaha merebut tempatnya bersama The Gunners:



"Saya ingin bertahan, saya merasa nyaman ketika bermain. Kami memenangi sebagian besar pertandingan. Belakangan ini saya bermain baik dan saat ini saya merasa bugar. Komunikasi saya dengan Arteta berjalan baik. Terkadang saya kesal ketika orang mengatakan saya ingin pergi".

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MASIH BISA PERGI - Gyokeres tentu tidak ingin menyerah begitu saja dan, yang terpenting, ia tidak ingin melepaskan gaji bersih €12,5 juta per tahun yang diterimanya di London setelah baru satu setengah tahun. Meski demikian, Arsenal tetap bergerak di bursa transfer untuk mencari tambahan penyerang. Mereka termasuk di antara klub yang mengincar Endrick, yang juga sangat diminati AC Milan dan Roma di Italia.

PELUANG BAGI AC MILAN DAN JUVENTUS? - Jika Arsenal dan Arteta benar-benar berhasil mendatangkan penyerang yang sudah lama diminta pelatih asal Spanyol itu, situasi Gyokeres pun bisa berubah. Rumor transfer yang menyebutnya sebagai calon target berbiaya rendah bagi Juventus dan AC Milan bisa kembali mengemuka. AC Milan sedang mencari penyerang untuk mendampingi Goncalo Ramos, sementara Juventus menginginkan penyerang nomor 9 sebagai starter untuk menggantikan Woltemade dan Kolo Muani, yang belum meyakinkan Spalletti di posisi tersebut.

Tentu saja, kesepakatan itu harus sangat menguntungkan secara finansial, setidaknya hingga akhir musim. Peminjaman dengan opsi pembelian bisa menjadi skema yang paling disukai semua pihak dan, mengingat hanya tersisa enam bulan, gaji €6 juta yang seharusnya ia terima di London pun masih bisa ditanggung oleh keuangan klub-klub Italia. Itu tidak akan mudah. Gyokeres juga harus diyakinkan untuk meninggalkan Liga Champions dan Liga Primer demi bermain, idealnya sebagai starter, di kompetisi yang saat ini memiliki dampak lebih kecil terhadap citra pemain, seperti Liga Europa dan Serie A. Sulit, tetapi bukan mustahil. Bursa transfer musim dingin baru saja dimulai.