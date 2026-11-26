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Viktor Gyokeres menyerukan rekan-rekannya di Arsenal untuk tetap fokus dan menegaskan klub tidak akan membuang waktu memikirkan proses hukum yang tengah dihadapi Manchester City. Pemain timnas Swedia itu bertekad meraih gelar Liga Primer secara beruntun dan yakin Arsenal kini sudah terbiasa dengan tekanan sebagai pemuncak klasemen.

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Arsenal menjamu City yang tengah kesulitan di tengah ketidakpastian hukum

Stadion Emirates akan menjadi tempat berlangsungnya laga penting Liga Primer pada Minggu, ketika Arsenal menghadapi Manchester City untuk pertama kalinya sejak putusan terkait peraturan keuangan pada September. City dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran serius , tetapi telah mengajukan banding . Potensi sanksi pun belum diputuskan, sementara persaingan gelar berada dalam ketidakpastian.

Sejak putusan itu, tim asuhan Enzo Maresca mengalami kemerosotan tajam. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi dan mengumpulkan satu poin dari maksimal 12 poin di liga.

Gyokeres abaikan persoalan di luar lapangan, tetap waspadai kualitas City

Ditanya apakah potensi sanksi terhadap City dapat mengubah persaingan gelar, Gyokeres mengesampingkan persoalan di luar lapangan itu: “Tidak. Situasinya memang seperti itu. Kami fokus pada pertandingan hari Minggu. Kami tidak bisa mengendalikannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi, kami tidak mencurahkan energi untuk memikirkannya.”

Meski City sedang dalam performa buruk, pemain timnas Swedia itu mengingatkan agar lawan mereka pada Minggu tidak diremehkan.

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“Mereka tetap memiliki skuad dan pemain yang sangat bagus,” lanjut Gyokeres. “Terkadang, ada masa ketika sebuah tim tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu wajar bagi klub mana pun. Pertandingan hari Minggu akan sulit. Namun, pertandingan besar selalu menyenangkan. Ini akan menjadi laga yang bagus.”

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Tim juara asuhan Arteta memburu gelar beruntun yang bersejarah

Tim asuhan Mikel Arteta unggul enam poin atas tim peringkat kedua musim lalu dan menjadi favorit kuat untuk mempertahankan gelar Liga Primer untuk pertama kalinya dalam sejarah Arsenal. Setelah mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions pada Selasa , Gyokeres berupaya mendapat tempat sebagai starter dan menegaskan ambisi timnya meraih gelar.

“Kami selalu ingin meraih gelar dan tahu betapa sulitnya Liga Primer, dengan pertandingan dan tim-tim yang ada,” katanya. “Namun, kami memiliki skuad yang luar biasa dan pemain-pemain yang luar biasa, jadi itulah targetnya. Kami saling mendorong setiap hari untuk mencapainya dan kami pasti akan berjuang meraihnya.

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“Kami selalu memasuki pertandingan dengan keinginan untuk menang, dan secara keseluruhan kami tampil baik musim ini. Musim lalu, kami berada di puncak klasemen hampir sepanjang waktu. Kami kini terbiasa berada di posisi itu dan tujuan utamanya adalah mempertahankannya serta menang pada hari Minggu.”

Laga penting di Emirates akan memengaruhi persaingan gelar

Pertandingan hari Minggu memberi Arsenal peluang besar untuk memperkuat posisi di puncak klasemen dan menambah tekanan terhadap rival mereka yang tengah kesulitan. Kemenangan akan memperlebar keunggulan Arsenal sementara City menunggu putusan banding mereka.

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Tim asuhan Maresca harus mengakhiri catatan buruk satu poin dari maksimal 12 poin di liga, meski mengalahkan Arsenal yang sedang percaya diri di Emirates tetap menjadi tantangan berat.