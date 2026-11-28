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Christian "Bobo" Vieri memuji Pio Esposito dan Lautaro Martinez.

Mantan penyerang Juventus, Lazio, Inter, Milan, dan timnas Italia itu mengatakan kepada Sky Sport: "Pio Esposito tampil sangat baik, saya membandingkannya dengan Luca Toni."

"Dalam beberapa tahun lagi, ia akan memecahkan rekor Gigi Riva sebagai pencetak gol terbanyak timnas Italia. Dia pemain bagus dan ingin terus berkembang bersama para pemain hebat yang bermain dengannya. Itu hal yang sangat positif."

Gigi Riva mencetak 35 gol untuk timnas Italia, sementara Pio Esposito sudah mengemas 10 gol dalam 15 penampilan.

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"Era baru Mancini? Setelah pertandingan pertama melawan Belgia, saya berkata: astaga! Lalu, tiga pertandingan melawan Turki dan Prancis sangat penting, sebelum kekalahan dari Belgia, yang merupakan tim hebat. Akan sulit mengalahkan Italia, tidak semudah sebelumnya. Mancini memberikan ketenangan dan memberi waktu kepada para pemain muda, dia selalu bagus dalam hal itu. Itu pilihan yang sangat tepat. Saya melihat Italia sangat bersemangat."

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Vieri juga menyampaikan pandangannya tentang Serie A: "Lazio menjalani musim yang luar biasa, mereka membutuhkan ketenangan. Gattuso membangkitkan semangat, dia selalu berbicara tentang tim. Selain itu, mereka hanya menjalani satu pertandingan setiap pekan dan tersingkir lebih awal dari Coppa Italia setelah kalah dari Mantova. Mereka bisa mempersiapkan diri dan tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan."

"Siapa yang akan meraih gelar Serie A? Saya pilih Inter, tetapi apa pun bisa terjadi."

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"Bagaimana dengan Roma? Malen selalu bergerak ke belakang lini pertahanan, Gasperini tepat memilih penyerang tengah di bursa transfer. Pemain Belanda itu bisa mencetak 25-30 gol di liga musim ini, tetapi Lautaro tetap penyerang paling komplet di Italia."