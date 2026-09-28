Dalam sebuah malam yang memadukan keberanian dengan ketegangan, timnas Prancis merebut kemenangan dramatis dari tuan rumah Belgia dengan skor satu gol tanpa balas, pada Senin malam, di Stadion Raja Baudouin, dalam laga pekan kedua Grup Satu turnamen UEFA Nations League.

Anak-anak asuh Zinedine Zidane melanjutkan start sempurna mereka dengan meraih kemenangan kedua secara beruntun, sehingga Les Bleus menambah pundi poinnya menjadi 6 di puncak grup, sementara Belgia yang diarsiteki Marc van Bommel menelan kekalahan pertamanya, tertahan di angka 3 poin pada peringkat ketiga, terpaut selisih gol dari Italia yang menjadi runner-up, sedangkan timnas Turki menghuni dasar klasemen tanpa poin.

Zidane mencuri perhatian dengan pilihan-pilihan beraninya, setelah ia menyimpan sejumlah bintang utamanya di bangku cadangan, terutama Ousmane Dembele, Rayan Cherki, dan Michael Olise, kendati Kylian Mbappe absen dari pertandingan karena cedera.

Laga ini juga menyaksikan penampilan tiga pemain untuk pertama kalinya dengan seragam timnas Prancis, yaitu Jeremy Jacquet, Ani Diouf, dan Lucas Da Cunha, dalam sebuah peristiwa yang terulang untuk pertama kalinya sejak 22 September 2022.









Keberuntungan menjauhi timnas Prancis sebanyak dua kali, setelah mistar gawang menggagalkan tendangan Desire Doue pada menit ke-12, dan Lucas Da Cunha pada menit ke-53, sehingga skor imbang tanpa gol bertahan hingga menit-menit akhir.

Zidane melakukan perubahan untuk menghidupkan lini depan, dengan memasukkan Ousmane Dembele pada menit ke-68 menggantikan Esteban Lepaul, sebelum menurunkan Rayan Cherki dan Michael Olise pada menit ke-77 menggantikan Magnes Akliouche dan Bradley Barcola.

Pada menit ke-88, datang momen penentu, ketika Michael Olise menerima umpan dari Rayan Cherki, lalu melaju dengan cepat dan melewati bek Belgia sebelum melepaskan tendangan dari tepi kotak penalti yang bersarang di gawang, memberikan Prancis gol kemenangan dramatis.

Dengan demikian, pilihan-pilihan berani Zidane berubah menjadi kartu penentu, setelah para pemain cadangan menciptakan perbedaan dan memberikan Prancis tiga poin baru yang membuatnya sendirian di puncak grup.















