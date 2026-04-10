Video: Zamalek Meraih Kemenangan Berharga atas Belouizdad... dan Melangkah ke Final Piala Konfederasi

Zamalek berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0, hari Jumat ini, atas tuan rumah Shabab Belouizdad, dalam pertandingan leg pertama semifinal Piala Konfederasi Afrika.

"Ksatria Putih" menjadi tamu yang tangguh bagi "Anak-anak Al-Aqiba", dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nelson Mandela.

Zamalek lolos ke semifinal Piala Konfederasi setelah mengalahkan Otoho, juara Kongo Brazzaville, sementara Shabab Belouizdad mengalahkan Al-Masry Al-Borseidi.

Juan Bezerra, bintang Zamalek, membuka skor pada menit ke-28, setelah umpan panjang dari Ahmed Fathouh, yang sampai ke Nasser Mansi yang menyentuhnya dengan tumit untuk mencapai pemain Brasil tersebut yang melepaskan tembakan ke gawang Farid Chaâl, kiper Shabab Belouizdad.

Pada awal babak kedua, para pendukung Zamalek terkejut dengan pergantian pemain yang tak terduga, di mana pelatih Zamalek, Moataz Jamal, memutuskan untuk menarik keluar Bezerra dan memasukkan rekan setimnya, Ahmed Sherif.

Pada menit ke-68, Shabab Belouizdad mencetak gol melalui Abdelnour Ihab Belhassini, namun wasit memutuskan untuk tidak mengesahkannya karena adanya sentuhan tangan pada pemain tim Aljazair tersebut.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Kairo pada 17 April mendatang, untuk menentukan siapa yang akan lolos ke final turnamen kontinental tersebut.

Riyad Mahrez memulai negosiasi untuk kembali ke Eropa

Keputusan mengejutkan dari Conceição menjelang pertandingan penentu di Asia

