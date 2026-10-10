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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Youssef En-Nesyri Meledak, Wasit Jadi Penyebab Kekalahan Kami Melawan Al Hilal

Y. En-Nesyri
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Maroko
Arab Saudi

Bintang Maroko memecah kebisuan

Pemain asal Maroko, Youssef En-Nesyri, striker Al Ittihad, mengungkapkan kemarahannya yang mendalam setelah kekalahan dari Al Hilal dengan skor (2-3) pada laga klasik pekan ke-8 Liga Roshn, seraya menegaskan bahwa wasit menjadi penyebab utama kekalahan tersebut.

En-Nesyri mencetak gol pertama Al Ittihad dalam pertandingan itu pada menit ke-22, melanjutkan penampilan impresifnya bersama "Sang Dekan" musim ini.

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En-Nesyri mengatakan dalam pernyataan kepada media seusai pertandingan: "Wasit adalah salah satu penyebab terpenting yang membuat kami kalah dalam laga malam ini."

Ia menambahkan: "Saya tidak ingin berbicara lebih banyak soal wasit agar tidak terkena sanksi, tetapi siapa pun yang menyaksikan pertandingan ini akan melihat bahwa ia menjadi penyebab kekalahan kami."

Ia menutup: "Namun kami melakukan beberapa kesalahan dan Al Hilal bermain dengan sangat baik, dan kami pasti akan berusaha memperbaiki keadaan pada periode mendatang."





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