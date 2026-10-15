Yasser Al-Qahtani, bintang sepak bola Arab Saudi, menilai bahwa teknologi video "VAR" akan mengubah jalannya final Piala Asia 2007, seandainya sudah ada pada saat itu.

Timnas Arab Saudi kalah di final Piala Asia 2007 dari Irak dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, ibu kota Indonesia.

Al-Qahtani kembali membicarakan final tersebut melalui program "Fi Al-Marma" di kanal "Al-Arabiya", di mana ia menilai bahwa pertandingan itu berlangsung sangat keras dari pihak timnas Irak.

Jurnalis Arab Saudi, Batal Al-Qaws, berkata kepada Al-Qahtani: "Kalau teknologi video ada di final Piala Asia 2007, pasti ada 3 pemain yang diusir karena kamu," lalu legenda sepak bola Arab Saudi itu menjawab sambil bercanda: "Tidak, mereka akan dipenjara, dengan pengakuan mereka sendiri."

Jurnalis Arab Saudi itu menimpali: "Mari kita katakan bahwa ada perbedaan antara permainan yang jantan dan yang kasar, dan final itu memang kasar," lalu Al-Qahtani menjawab: "Setiap tim punya hak untuk bermain dengan caranya sendiri, tetapi untuk alasan-alasan inilah wasit pertandingan ada."

Perlu diingat bahwa Yasser Al-Qahtani meraih penghargaan pemain terbaik di Asia pada tahun 2007, meskipun pemain Irak Younis Mahmoud meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen tersebut, hal yang memicu kontroversi sejak saat itu.